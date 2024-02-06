Александр Гронский. Серия «Пастораль»

В галерее М2 представили выставку «Плюс-минус», которая представит работы девяти современных авторов: А.С., Александра Гронского, Маду Ахмедовой, Антона Бунденко, Павла Гришина, Анастасии Локтаевой, Марии Маренковой, Екатерины Попченко и Татьяны Прыставки. Название выставки отсылает к вечному сравнению классического и современного искусства. Выставка фокусируется на отношениях современных художников с искусством прошлого. Представленные работы дают возможность отследить их связь и установить ее характер: преемственность тем, сюжетов, приемов, с одной стороны, и их преломление в окружающей действительности, с другой.

Экспозицию составляют работы в разных медиумах и техниках: новые медиа и фотография, объекты и инсталляция, живопись и графика. Посетители увидят пасторальные сюжеты на окраинах городов, ангелов, написанных аэрозолем, современную скрижаль и процесс преобразование искусства в цифровой массив данных.

Кураторы выставки обращают внимание, что классическая культура — это не столько узнаваемый набор визуальных образов, сколько подвижная и исторически обусловленная модель мировосприятия; и современное искусство не только поддерживает это представление, но позволяет традиции развиваться и быть прочитанной по-новому.

«Классическое искусство воспринимается визуально привлекательным и понятным, потому что мы видим привычный предметный мир таким, каким видим его в повседневной жизни. Распространенная неудовлетворенность современным искусством в этом смысле объясняется свойствами современности как таковой, которая оставляет много места сомнениям и поискам. Это особенно чувствуется в произведениях, обращенных к классическому наследию. Их убедительность заключается не в подражательности, но в новом прочтении классических образов, и именно расхождения и несовпадения с традицией делают их современными», — рассказывают кураторы выставки Алексей Масляев и Ан Кубанова.

О художниках

Александр Гронский

Родился в Эстонии, сейчас работает в Москве. Международный фотограф и бывший фотожурналист. Лауреат российских и мировых премий в области фотографии и современного искусства. Публиковался в журналах Esquire, Wallpaper (Великобритания), Newsweek (США), Art + Auction (США), Conde Nast Traveller (США). Работы в Foam Museum (Нидерланды), Maison Européenne de la Photographie (Франция), Aperture Foundation (США), коллекции Statoil (Норвегия) и других собраниях. Проект «Пастораль» был награжден премией Aperture Portfolio (2009) и получил 3-ю премию в категории «Повседневная жизнь» в World Press Photo

А.С.

А.С. Тени

Живет и работает в Москве. Выпускник «Свободных мастерских» ММОМА. Работает с живописью и инсталляцией, раньше занимался стрит-артом. Фокусируется на освобождении объектов и явлений от символических нагромождений в поисках их истинной сути.

Маду Ахмедова

Живет и работает в Москве, корни связывают с Республикой Дагестан. Выпускница ИСИ, резидентка RIA KEBURIA GALLERY в Грузии. В основном работает с живописью в смешанной технике, использует акрил, уголь, аэрозоль. Обращается к образам и художественным приемам древнего и классического искусства для изображения современности.

Антон Бунденко

Работает в Бишкеке. Междисциплинарный художник, инженер и дизайнер. Основатель Futureisnow Lab — экосистемы для исследования и спекулятивного прототипирования новой реальности. Занимается изучением применения искусственного интеллекта в искусстве.

Павел Гришин

Живет и работает в Москве. Участник Московской биеннале современного искусства (2011). Работает с живописью, графикой, объектами и инсталляцией. Создает аллюзии на произведения предшествующих эпох и рассуждает о процессах в искусстве, совмещает абстракцию и фигуративность, визуальную культуру классицизма и современности.

Анастасия Локтаева

Живет и работает в Москве. Получила образование в University of the Arts London, после университета занималась разработкой принтов на ткани в Alexander McQueen. Работает с живописью, графикой и перформансом. Изучает религии, древние цивилизации и современные исследования в области Сознания.

Мария Маренкова

Мария Маренкова. Мужество. Серия «Этика»

Живет и работает в Москве. Выпускница факультета средового дизайна МАХУ, факультета графики МГАХИ и студентка ИСИ. Работает с графикой и ручной печатью. В основе произведений античные идеи, образы и тексты, их деконструкция и пересборка в новом времени.

Екатерина Попченко

Екатерина Попченко. Цикл «ICON»

Живет и работает в Москве, выпускница отделения монументально-декоративной живописи МГХПА им. Строганова и резидентка 8 сезона «Открытых студий» Винзавода. Работает с живописью, графикой и объектами, в прошлом занималась стрит-артом. В настоящее время большинство работ посвящено проекту ICON — вольная интерпретация средневековых русских и католических икон.

Татьяна Прыставка

Работает в Париже. Выпускница Академии им. Штиглица по направлению «Художественная керамики и стекло», резидентка 8 сезона «Открытых студий» Винзавода. В основном работает с керамикой. Исследует связь цифровой эстетики с традицией. Произведения основаны на формальных ассоциациях и глубоком знании свойств материалов.