Мариам Мерабова исполнила новогоднюю песню в мультсериале «Малышарики»

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Популярная российская певица Мариам Мерабова исполнила песню в новогоднем эпизоде «Многозверь» анимационного сериала «Малышарики» от ГК «Рики». Обладательница неповторимого по своей красоте голоса озвучивает в новом сезоне «Малышариков» воспитательницу детского сада, куда пришли повзрослевшие малыши. Однако песня в её исполнении прозвучит в проекте впервые.

мариам мерабова

«С Мариам удивительно легко работать. Она как-то очень быстро и гармонично погрузилась в проект, прочувствовала и подарила ему свое душевное тепло и обаяние. У сериала появились новые джазовые грани, которые несомненно его очень украсили. «Многозверь» – это наш новогодний подарок маленьким зрителям, у которых впереди столько прекрасных моментов: утренники, ёлки, домашние посиделки. Возможно, во время просмотра, кто-то даже узнает себя, а кто-то научится чему-то новому. Малышарики очень похожи на наших любимых зрителей – они также взрослеют, веселятся и грустят», – прокомментировала Анна Кораблева, продюсер проекта «Малышарики».

Релиз песни «Новый год в детском саду» в исполнении Мариам Мерабовой состоится 24 декабря 2021 года на всех цифровых платформах.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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