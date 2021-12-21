Сериал «Сваты» возвращается на телеканал «Россия»

Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева, Александр Феклистов, Анна Кошмал, Николай Добрынин и Олеся Железняк в новом, уже в седьмом сезоне любимой комедии!

Cупруги Будько (Федор Добронравов и Татьяна Кравченко) и Ковалевы-Берковичи (Людмила Артемьева и Александр Феклистов) снова в водовороте семейных страстей! Любимая внучка Женя (Анна Кошмал) выросла и собралась замуж, а неугомонные бабушки и дедушки помогут родной кровинушке сделать правильный выбор. Сваты в своем репертуаре: отдых в Белоруссии выльется в громкий международный скандал, безобидная поездка в Грузию обернется чередой невероятных событий, и даже путешествие в XIX век – семейными неурядицами. Это и комедия, и драма, и мюзикл, и боевик, и стих, и проза, и, конечно, любовь, то есть, вся жизнь – во всем её многообразии.

В новом сезоне «Сватов» появятся новые персонажи в исполнении Виктора Добронравова, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Трухина, Джемала Тетруашвили и Ольги Медынич.

Премьера нового сезона сериала «Сваты» – с 27 декабря в 21:20 на телеканале «Россия».

Фото – телеканал «Россия»

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