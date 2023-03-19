«ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» и «СТАРЫЕ ШИШКИ» – премьеры на ТВ!

«КИНОУЖАС» — «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ»

Телеканал «Киноужас» представляет — впервые на российском ТВ тропический хоррор о прожорливой акуле у Большого Барьерного рифа «Открытое море: Монстр глубины».

Девять месяцев назад Ники нашла тело сестры Кэт, которую утопил в ванне бойфренд-абьюзер. С тех пор у Ники развилась боязнь воды, но она соглашается вместе с друзьями отправиться в плавание на каяках, чтобы почтить память сестры. У большинства собравшихся достаточно опыта в плавании, но он может не спасти от большой акулы, которая приняла их за добычу. Гигантская акула уже почуяла человеческую плоть и хочет полакомиться людьми, попавшими в ее воды. Смогут ли героини спастись от чудовища, которое крушит все на своем пути?

Смотрите в понедельник, 20 марта, в 20:15 на канале «Киноужас».

«КИНОПРЕМЬЕРА» — «СТАРЫЕ ШИШКИ»

Телеканал «Кинопремьера» представляет — впервые на российском ТВ отечественная комедия с искрометным черным юмор «Старые шишки». В главных ролях Алексей Гуськов, Василий Кортуков и Ирина Алферова.

В доме престарелых «Шишки» каждый день похож на предыдущий. Старики поджигают салфетки в столовой, заведующая сама красит стены, а благотворитель вместо лекарств дарит гробы. Всё меняется, когда к одному из постояльцев приезжает друг по прозвищу Балагур. Он решает доказать всем, что умирать ещё рано, а вот тряхнуть стариной — самое время. Вместе с бывшей театральной актрисой троица придумывает необычный бизнес и быстро приходит к успеху: жизнь в «Шишках» становится курортом. Вот только энергичные пенсионеры теперь стали конкурентами местных бандитов.

Смотрите в среду, 22 марта, в 20:30 на канале «Кинопремьера».

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