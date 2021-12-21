Павел Прилучный и Ирина Розанова встретят новый год в фэнтезийном сериале «Предпоследняя инстанция»

Премьера эксклюзивной десятисерийной фэнтези-комедии мультимедийного сервиса Okko «Предпоследняя инстанция» состоится 1 января 2022 года .

Сериал «Предпоследняя инстанция» расскажет историю самых обычных людей – Максима (Павел Прилучный) и Валентины (Ирина Розанова). Он ищет способ заработать денег, а она пытается достроить дачу под Мытищами. Но у них обоих весьма необычные работодатели — управление по распределению душ, сокращенно УПРД. Максим и Валентина работают в отделе разбора пограничных случаев и за 24 часа до смерти человека должны определить, куда тот попадет – в Ад или Рай. И так как обоим Рай гарантирован по трудовому договору, Максим пытается подзаработать и продать свое место олигархам, а Валентина мечтает вернуть из Ада своего мужа.

Режиссером-постановщиком проекта выступила Ольга Акатьева, за визуальную составляющую отвечал оператор Антон Зенкович, автор сценария и креативный продюсер – Иван Новиков, композитор и музыкальный продюсер – Сергей Луран.

В сериале также снимались Федор Добронравов, Дарья Мельникова, Николай Фоменко, Василий Кортуков, Яна Кошкина, Валерий Афанасьев, Екатерина Васильева, Елизавета Моряк, Вячеслав Манучаров и другие актеры.

Съемки проходили в Москве и Подмосковье, более чем в 20-ти локациях.

Ольга Акатьева, режиссер-постановщик сериала «Предпоследняя инстанция»:

– Как только автор сценария Иван Новиков поделился идеей сериала, я сразу поняла, что обязательно сниму эту историю. Затем, к моей радости, нам удалось собрать настоящий «кастинг мечты». Наконец, вишенка на торте – убойный дуэт Ирины Розановой и Павла Прилучного. Лично я влюблена в эту парочку. Уверена, зрители тоже почувствуют невероятную энергию, которую они излучают. Огромное спасибо мультимедийному сервису Okko за доверие. Премьера сериала в первый день Нового года – отличный подарок и стимул поскорее приступить к разработке второго сезона.

Павел Прилучный, исполнитель роли Максима в сериале «Предпоследняя инстанция»:

– Новогодние каникулы – отличное время отдохнуть, порадоваться и посмотреть хорошую комедию… со мной в главной роли! А если серьезно, сериал заряжен позитивом, куражом и хулиганской энергией большой команды артистов и творцов.

Ирина Розанова, исполнительница роли Валентины в сериале «Предпоследняя инстанция»:

– Уж не знаю, попала ли наш режиссер Ольга Акатьева в десятку, соединив нас с «мажором» Прилучным. Но мне очень понравилось! Хотя, порой, хотелось его прибить, что я иногда делала с большим удовольствием. И если бы не наша команда – классных актеров и, вообще, вся банда, а мы – банда, то прибила бы точно! Нам было в кайф! А вам – смотрите и решайте сами.

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