Марина Белова отмечена наградой Министерства обороны РФ

18 ноября 2021 года, в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялась торжественная церемония вручения ведомственных наград Министерства обороны РФ. Медаль за укрепление боевого содружества Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу лично вручил Марине Беловой.

«Благодарю Министерство Обороны и лично Шойгу Сергея Кужугетовича за такую высокую оценку! Ещё будучи членом рабочей группы «Имидж России в стране и за рубежом» наметила для себя приоритетные профессиональные задачи. Многое удалось реализовать и ещё больше нужно сделать. Любовь к работе делает нас счастливыми, а любовь к Родине сильными!» — сказала заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала Марина Белова.

Белова Марина Владимировна родилась 3 мая в Белгороде. В 2000 году окончила социологический факультет МГУ им. Ломоносова, в 2005 – аспирантуру кафедры «Экономическая социология» и «Социология коммуникативных систем». Обучалась по программе MBA-Marketing в ГУУ. Окончила Институт повышения квалификации сотрудников радио и телевидения.

Марина Белова состоит в национальных рейтингах «ТОП-1000 Российских менеджеров» и «ТОП-100 директоров по маркетингу в сфере медиабизнеса» (2020, 2021). «Национальная премия бизнес-коммуникаций» дважды присуждала ей победу в номинации «Лучший директор по маркетингу» в 2018 и 2019 годах. Лауреат конкурса «Медиаменеджер России» в номинации «Социальная ответственность медиабизнеса».

В 2000-х Марина Белова возглавляла отдел исследований Дирекции по маркетингу и стратегическому планированию, а затем Социологическую службу Программной Дирекции ОАО «Телекомпания НТВ». Состояла в рабочей группе «Имидж России в стране и за рубежом» при Общественной Палате РФ. С 2011 года занимает должность заместителя генерального директора — директор программ и маркетинга на Пятом канале. Вместе с командой обеспечила стабильное развитие доли телеканала.

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