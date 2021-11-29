Юные таланты разожгли пламя на «Синей птице»

На телеканале «Россия» продолжается конкурс «Синяя птица». Участники нового сезона удивляют зрителей и жюри – Николая Цискаридзе, Дениса Мацуева, Марину Неёлову и Кирилла Рихтера, – а также ведущую конкурса Дарью Златопольскую фантастическими способностями и яркой программой.

«Барбекю-шоу» – в шутку окрестил проект Денис Мацуев, впечатленный номером 17-летнего участника из Москвы. Данила Бубин впервые за всю историю конкурса устроил на сцене огненное шоу под хит «Ты беспощадна» в живом исполнении JONY. На несколько минут сцену заполнили языки пламени, а в центре огненного круга Данила показывал опасные трюки. Все члены жюри были изумлены – такого они еще не видели.

Марина Неелова: «Это очень красивое и эффектное, но опасное выступление. Я бы побоялась, если бы у меня дома рос такой мальчик».

Вместе с Данилой сцену «Синей птицы» в это воскресенье укрощали:

пианист и композитор Павел Голубчик,

вокалистка, воспитанница Виктора Началова, Арина Шарова,

виртуозный скрипач Елисей Косолапов;

гуттаперчевая воздушная гимнастка Жасмин Алшынбаева из Казахстана;

спортсмены-роллеры Тимофей и Елисей Шиловы из Ярославля.

Все они имеют шанс попасть в финал конкурса юных талантов «Синяя птица» и побороться за статуэтку конкурса и 1 миллион рублей на исполнение мечты.

Выпуск закончился минутой молчания в память о певце и композиторе Александре Градском и записью его выступления на Юбилейном концерте Александры Пахмутовой в Большом театре.

Новый сезон Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица»: каждое воскресенье, в 18:40, на телеканале «Россия».

Фото – телеканал «Россия»

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