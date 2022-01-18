ВДНХ – точка притяжения первой величины в Москве

На ВДНХ в 2021 году открылись новые выставочные и образовательные пространства. В течение всего года посетителей комплекса ждали познавательные, культурные и спортивные программы. Для горожан и туристов проводили экскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы.

«ВДНХ — один из крупнейших культурно-исторических кластеров Москвы. Благодаря программе возрождения после периода упадка 1990-х годов выставка вновь стала точкой притяжения первой величины. Сюда приходят гулять, заниматься спортом, знакомиться с архитектурным наследием, получать новые знания и впечатления», — сказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Она отметила, что среди главных событий для выставки за прошедший год — открытие «Союзмультпарка» и центра обучения предпринимателей «Бизнес. Техноград», а еще учреждение награды «Золотой знак ВДНХ».

Новинки года

В 2021 году впервые приняли гостей новые объекты ВДНХ. Среди них мультимедийный центр «Союзмультпарк» с интерактивными аттракционами по мотивам отечественных мультфильмов, эколого-просветительский центр «Цветоводство», в котором можно узнать о флоре и фауне.

В новом Музее транспорта Москвы расположилась выставка «Мечта москвича». А в Музее гаража особого назначения ФСО России можно увидеть более 50 уникальных авто- и мотоэкспонатов.

В образовательном кластере теперь есть центр обучения предпринимательским навыкам и компетенциям «Бизнес. Техноград» и «Школа пекарей». Павильону № 17 «Лесная промышленность» после ремонта вернули историческое назначение — в нем открыли интерактивную галерею «Лес». В восстановленном павильоне № 11 «Металлургия» (бывший Казахской ССР) открылся выставочно-торговый центр Республики Казахстан, а принявший посетителей Дом музеев стал площадкой для показа частных коллекций со всей России.

В ушедшем году учредили награду «Золотой знак ВДНХ». Ее можно получить за достижения и существенный вклад в развитие выставки. Так возродили традицию поощрять мастеров и трудовые коллективы за успехи и передовые разработки, которая существовала на ВДНХ с 1939-го до 1990-х годов.

Новинка летнего сезона 2021 года — исторический цветник около ракеты-носителя «Восток» на площади Промышленности, его воссоздали по фотографиям 1960-х годов. Кроме того, ВДНХ впервые представила гиды-путеводители по местам цветения роз и сирени. А еще в течение года здесь распустилось более двух миллионов тюльпанов, сцилл, нарциссов и других луковичных растений, порядка миллиона многолетних и однолетних цветов.

Количество высаженных на ВДНХ и в парке «Останкино» деревьев и кустарников в 2021 году увеличилось почти в четыре раза по сравнению с 2020-м. Осенью состоялась церемония высадки сада молодоженов — 40 пар, зарегистрировавших брак во Дворце бракосочетания на ВДНХ, посадили фамильные черешни. Сад заложили в 2019 году, к 80-летию главной выставки страны.

Чем еще запомнится 2021 год

В 2021 году изменилось и несколько знакомых всем деталей ВДНХ. Например, знаменитый самолет Як-42 превратился в интерактивный музей, где можно совершить тренировочный полет на авиатренажере.

Во время реставрационных работ внутри павильона № 2 «Народное образование» под слоем штукатурки обнаружили три декоративные надписи — элементы внутреннего оформления павильона XX века. Находки отреставрируют в соответствии с исторической отделкой 1950-х годов и представят гостям.

В прошлом году на территории ВДНХ появилась новая навигация, которая помогает гостям быстрее ориентироваться, посещать интересные события и быть в курсе новостей. Она включает более 250 элементов: интерактивных стел, цифровых экранов, навигационных конструкций на въездных КПП, больших обзорных карт, стел с картой-пятиминуткой.

Число парковочных станций электросамокатов в 2021 году выросло вдвое. За сезон посетители проехали здесь сотни тысяч километров на арендованных обычных и электросамокатах, велосипедах, экотакси и веломобилях. А в ноябре на ВДНХ вновь открылся самый большой каток столицы — темой сезона на этот раз стала «Сказочная зима».

Весь год на ВДНХ проходили мероприятия, посвященные юбилеям главных космических достижений страны, таким как 60-летие полета Юрия Гагарина и 50-летие запуска на орбиту первой в истории пилотируемой станции «Салют». Центр «Космонавтика и авиация» организовал большую тематическую программу: онлайн-экскурсии, лекции, спектакли, кино- и мультпоказы, «Уроки космоса» с летчиком-космонавтом Героем России Федором Юрчихиным и спецпроект, приуроченный к Всемирной неделе космоса.

Весной прошлого года центр «Космонавтика и авиация» стал площадкой проведения первого Всероссийского космического диктанта. А в декабре ВДНХ и Музей космонавтики запустили совместный проект — семейный квест «Космический экипаж».

Событийные программы

Впервые дважды за год — зимой и летом — прошел международный фестиваль искусств «Вдохновение». Гостей ждали более 120 театральных премьер, показов спектаклей, перформансов и мастер-классов. Впервые на ВДНХ состоялся международный фестиваль по дрон-рейсингу Rostec Drone Festival.

На ВДНХ можно было посетить не только постоянные экспозиции разных проектов, но и временные выставки: о космосе, истории кино и моды, науке и технике, фотографии. На сцене Зеленого театра прошло более 50 концертов и представлений, в Доме культуры ВДНХ — более 80, а в Театре сказок показали 450 спектаклей и выпустили три премьеры.

Традиционно был организован культурно-просветительский проект «Знание. ВДНХ».

Новинкой стали регулярные концерты в оранжерее павильона № 14 «Вычислительная техника и информатика» (бывший «Азербайджанской ССР») — их уже прошло около 300.

В 2021 году в собственных музейно-выставочных проектах ВДНХ — интерактивном музейном комплексе «Буран», центрах «Космонавтика и авиация» и «Слово», Музее ВДНХ — провели свыше восьми тысяч экскурсий.

В течение года на главной выставке страны проходили спортивные мероприятия и мастер-классы. Впервые состоялся Кубок ВДНХ по экстремальным видам спорта: скейтбордингу, вейкбордингу, самокатному и велосипедному видам спорта, а также групповая гонка Sputnik Criterium. А еще второй год подряд центр BigWall на ВДНХ становится площадкой проведения Московского фестиваля скалолазания.

А премьерами выставочного календаря стали форумы «Путешествуй!», «Техносреда», фестиваль цветов и экопродуктов Green City, международный фестиваль «Большой океан».

Москвичей и гостей города ждали специальные программы ВДНХ в День защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, День Победы, День России, День семьи, любви и верности, День отца, День народного единства, День матери, День Конституции.

1 августа главной выставке страны исполнилось 82 года. К этому событию подготовили более 300 мероприятий на 50 площадках. А 11 и 12 сентября на ВДНХ организовали программу в честь 874-летия Москвы.

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