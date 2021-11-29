Фестиваль виолончельной музыки VIVACELLO учредил премию «Большие надежды»

20 ноября 2021 года концертом в Зале имени Чайковского завершился XIII Международный фестиваль виолончельной музыки VIVACELLO. Впервые в Москве выступил немецкий виолончелист Альбан Герхардт – победитель международных конкурсов ARD в Мюнхене и имени Леонарда Роуза в США, трижды лауреат премии ECHO Klassik, обладатель престижных премий International Classical Music Award и MIDEM Classic.

Он известен как музыкант широкого кругозора с поистине безграничным репертуаром, простирающимся от музыки барокко до новейших сочинений современности. Его записи отмечены премией журнала BBC Music Magazine, а также вошли в шорт-лист самой авторитетной европейской награды в области классической музыки – премии Gramophone. Альбан Герхардт исполнил сольную партию в концертах Роберта Шумана и Сергея Прокофьева – признанных шедеврах виолончельного репертуара.

В программе закрытия VIVACELLO-2021 прозвучал также Виолончельный концерт Габриэля Прокофьева – молодого британского композитора, продюсера и диджея, внука Сергея Прокофьева. Концерт для виолончели с оркестром принадлежит к числу наиболее компромиссных сочинений Габриэля Прокофьева, создающего произведения на пересечении академической традиции и современной электронной музыки (его самый известный опус – Концерт для вертушек с оркестром).

В центре композиции – II часть с подзаголовком «In memoriam», наполненная ​​воспоминаниями автора о его русских предках и трагических событиях в их жизни в России. В 2018 году Борис Андрианов записал концерт «лондонского Прокофьева» на диск с Уральским филармоническим оркестром для лейбла Signum Records, и этой записи влиятельный британский журнал BBC Music Magazine недавно дал высшую оценку – «5 из 5». Теперь Борис Андрианов представил это сочинение московской публике.

Еще одним ярким сюжетом заключительного фестивального вечера стало объявление об учреждении премии «Большие надежды».

На идею о создании премии бессменного арт-директора Vivacello Бориса Андрианова натолкнула история об одаренной молодой виолончелистке из Казани Кате Титовой, чья карьера, обещавшая блестящее будущее, трагически оборвалась на самом взлете.

Премия «Большие надежды» будет присуждаться на регулярной основе молодым талантливым виолончелистам, она предполагает не только денежное вознаграждение, но в первую очередь участие молодых дарований в серии концертных программ, в том числе и в программе фестиваля Vivacello.

Первым лауреатом премии «Большие надежды» стал выпускник Казанской консерватории, лауреат международных и российских конкурсов Камиль Мухаметдинов. В сопровождении одного из лучших симфонических коллективов мира — Российского национального оркестра, руководимого в этот вечер маэстро Олегом Каэтани, Камиль исполнил «Кадриль» Родиона Щедрина.

Фото — Евгений ЕВТЮХОВ

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