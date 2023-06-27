Восхитительная Марисабэль, неподражаемая певица с незабываемым голосом, отправляется в захватывающее музыкальное путешествие из Пхукета в далекую Россию, чтобы принять участие в ярком и неповторимом Якутском народном празднике Ысыах. Этот фестиваль является одним из самых значимых событий в культуре и искусстве Якутии, и участие Марисабэль придает ему особую важность и великолепие.

Своим присутствием на Ысыах Марисабэль не только вносит огромный вклад в сохранение и популяризацию этнической музыки, но также впечатляет своей универсальностью и экспериментирует в различных жанрах, от глубокой этники до популярной музыки. Ее голос способен исследовать разнообразные музыкальные направления, передавая каждую ноту с искренностью и страстью.

Марисабэль, с ее талантом, страстью и преданностью искусству, останется яркой звездой на Ысыах, вдохновляя и восхищая всех, кто окажется в присутствии ее удивительного выступления. Ее пребывание на этом народном празднике подчеркнет уникальность и красоту культурного наследия Якутии и оставит неизгладимый след в сердцах людей, собравшихся на этом фестивале.

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