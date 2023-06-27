«Времён искать воспоминаний»: выставка живописных работ Александра Кульпина в музее АРТМУЗА

27 июня в музее современного искусства АРТМУЗА открывается выставка живописных работ южноуральского мастера Александра Кульпина* «Времён искать воспоминаний». Эта экспозиция - не только и не столько повод восхититься красотами Урала; здесь больше искания и размышлений автора на тему этногенеза и зарождения цивилизаций.

Исследуя историю древнего городища Аркаим, перелагая её на живописный лад, домысливая, фантазируя, художник переносит нас в мир исчезнувшего социума. Не ища аналогов и не претендуя на историческую достоверность, он силой своего воображения воссоздаёт события тысячелетней давности, рождая новые образы и темы, так располагающие к размышлениям.

Пространство и время замирают на полотнах Александра Кульпина, позволяя зрителю прикоснуться к вечности, почувствовать себя частью Вселенной. Работы впечатляют масштабом творческого замысла и манерой исполнения. Оригинально и неожиданно само звучание цвета в этих мистических композициях. Необычный метод письма – живописно-объёмный, почти скульптурный, - неизбежно привлекает внимание и заставляет неотрывно вглядываться, скрупулёзно рассматривать, пристально изучать.

Александр Кульпин увлекается поэзией и сам сочиняет стихи, что наполняет особой прелестью ностальгии и его живописные произведения. Тяга к астрономии и изучению строения Вселенной значительно обогащают и расширяют мир творческой фантазии автора, открывая зрителям новые грани художественного мироощущения. Космос и история, интерес к будущему и прошлому России, к древним цивилизациям, населявшим территорию нашей страны, - всё вместе это становится неиссякаемым источником идей и вдохновения для создания картин, представленных на экспозиции в АРТМУЗЕ.

Выставка живописных работ Александра Кульпина «Времён искать воспоминаний» продлится до 24 августа.

Как и на все выставки и мероприятия музея, вход свободный.

Александр Кульпин. Ваяние

Александр Кульпин. Возрождение Аркаима

Александр Кульпин. Покидающие городище

Александр Кульпин. Призраки Аркаима

Александр Кульпин. Трагедия городища. Триптих

Александр Кульпин. Трагедия городища. Триптих. Левая часть

Александр Кульпин. Трагедия городища. Триптих. Правая часть

Александр Кульпин. В огне тысячелетий

Александр Кульпин. Древний скульптор

Александр Кульпин. Скульптор Аркаима

Александр Кульпин. Рождение звезды

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* Александр Николаевич Кульпин родился 21 августа 1961 г. в посёлке Спасский, Челябинская область.

Образование: художественно-графический факультет Магнитогорского Государственного педагогического института. С 1986 года участник всероссийских, международных выставок и пленэров. Дипломант передвижной выставки «Художники севера» (Хельсинки, Финляндия). Персональные выставки художника проводились во многих городах России.

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