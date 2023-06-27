Волгоградский цирк реконструируют впервые с 1967 года

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на проведение реконструкции здания филиала ФКП «Российская государственная цирковая компания» – «Волгоградский государственный цирк». Здание впервые модернизируют с 1967 года.

Волгоградский государственный цирк на Краснознаменской улице открыл свои двери 56 лет назад. Являясь одним из ключевых мест среди учреждений культуры Волгограда, за год он принимает порядка 6-7 гастролирующих цирковых трупп со всей России, в том числе с зоопарками на колесах.

Проектная документация, одобренная Главгосэкспертизой России, предусматривает замену аварийных участков несущих конструкций, облицовку цоколя из керамической и керамогранитной плитки, а также устройство входных групп, внутренних железобетонных лестниц, несущих конструкций трибун, системы вентилируемого фасада. Внутреннюю часть цирка ждет перепланировка с размещением буфета на 50 посадочных мест. Реконструкции подвергнутся гардеробная и зона зрительного зала. Также будет увеличено количество и размер помещений для цирковых животных.

«В здании заменят изношенные конструкции и инженерные системы. Цирк реконструируют с учетом обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения – площадки входов в вестибюль и в кассовую зону предусмотрены в уровне земли без перепадов, парковка для посетителей будет включать места для инвалидов и т.д. Кроме того, дополнительно создадут помещения для артистов – гримерные, репетиционный зал, медицинские пункты», – прокомментировал главный эксперт проекта Кирилл Шиманов.

Застройщик – Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Генеральный проектировщик – ООО «Наследие».

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