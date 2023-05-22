РАХ представила видеозапись семинара по коллективному управлению авторскими правами

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Запись прямой трансляции цикла бесплатных семинаров-тренингов «Права авторов произведения искусства: как ими пользоваться и как защищать». Тема семинара «Коллективное управление авторскими правами».

Семинар проводит Марков Константин Владимирович - почетный член Российской академии художеств, вице-президент Творческого Союза Художников России по правовым вопросам, кандидат юридических наук, кандидат технических наук, доцент кафедры истории искусства Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, член Московской областной коллегии адвокатов.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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