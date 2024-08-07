Мария Лиман: от кино до театра, от Москвы до Эдинбурга

2 августа состоялась премьера авторской пьесы Марии Лиман «Две мамы» на Эдинбургском фестивале Fringe, одном из крупнейших празднований искусств и культуры в мире, которое собирает таланты со всего мира.

Российская актриса Мария Лиман поставила спектакль «Две мамы» по своей авторской пьесе о суррогатном материнстве и сыграла главную роль в спектакле. «Две мамы» — это комедийная история о двух женщинах, одна нуждается в деньгах, другая в ребенке. Спектакль Марии Лиман — это не только комедия, но и глубокая рефлексия о женской судьбе и выборах, о семье и материнстве.

Спектакль «Две мамы» после премьеры получил высочайшую оценку от рецензента — «excellent», что является вершиной признания в мире театра.

Мария Лиман — актриса, модель, актриса озвучивания, известна своим многогранным талантом и разнообразными ролями в кино и на телевидении. Ее фильмография пестрит яркими образами: Рита в «Варяге», Анжела Платонова в «Долгой терапии неизбежна». Мария Лиман снималась в популярном сериале «Сеня Федя», а также в таких проектах как «Я подарю тебе рассвет», «Власти обстоятельств», «Кривое зеркало», «Ивановы-Ивановы», «Живая шахта», «Верь и жди» и многих других.

Мария не боится экспериментировать и постоянно расширяет свои горизонты в исполнительском искусстве. Она переехала в Англию, чтобы продолжить обучение в школе актерского мастерства и закончила летнюю школу Шекспира в Лондоне.