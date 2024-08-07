РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойWWNEWSМария Лиман: от кино до театра, от Москвы до Эдинбурга

Мария Лиман: от кино до театра, от Москвы до Эдинбурга

editor
By editor
48
мария лиман

2 августа состоялась премьера авторской пьесы Марии Лиман «Две мамы» на Эдинбургском фестивале Fringe, одном из крупнейших празднований искусств и культуры в мире, которое собирает таланты со всего мира.

Российская актриса Мария Лиман поставила спектакль «Две мамы» по своей авторской пьесе о суррогатном материнстве и сыграла главную роль в спектакле. «Две мамы» — это комедийная история о двух женщинах, одна нуждается в деньгах, другая в ребенке. Спектакль Марии Лиман — это не только комедия, но и глубокая рефлексия о женской судьбе и выборах, о семье и материнстве.

Спектакль «Две мамы» после премьеры получил высочайшую оценку от рецензента — «excellent», что является вершиной признания в мире театра.

Мария Лиман — актриса, модель, актриса озвучивания, известна своим многогранным талантом и разнообразными ролями в кино и на телевидении. Ее фильмография пестрит яркими образами: Рита в «Варяге», Анжела Платонова в «Долгой терапии неизбежна». Мария Лиман снималась в популярном сериале «Сеня Федя», а также в таких проектах как «Я подарю тебе рассвет», «Власти обстоятельств», «Кривое зеркало», «Ивановы-Ивановы», «Живая шахта», «Верь и жди» и многих других.

Мария не боится экспериментировать и постоянно расширяет свои горизонты в исполнительском искусстве. Она переехала в Англию, чтобы продолжить обучение в школе актерского мастерства и закончила летнюю школу Шекспира в Лондоне.

Предыдущая статья
Илья ALLERGIA и сёстры MANTULINY: «Мы уверены, что альбом многим поможет обрести свой путь»
Следующая статья
Только каждый пятый ребенок хочет видеть героем сказки человека

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru