На итальянском телевидении показали фильм Андрея Тарковского-младшего «Кино как молитва»

Документальный фильм Андрея Тарковского-младшего «Андрей Тарковский. Кино как молитва» был показан в воскресном вечернем эфире итальянского телевизионного канала Sky Italia. Картина позволяет зрителям погрузиться в таинственную вселенную кинообразов Тарковского благодаря уникальным видео- и аудиозаписям. Лента рассказывает о жизни и творчестве режиссера от первого лица – через личные воспоминания, взгляды на искусство и размышления о судьбе человеческого существования.

«90-летие Андрея Тарковского широко отмечается не только в России, но и по всему миру. В частности, в Италии вчера состоялась телевизионная премьера фильма “Андрей Тарковский. Кино как молитва”. Это говорит о том, что творчество универсально, любимо и почитаемо далеко за пределами нашей Родины. Отец говорил, что истинное искусство призвано “разрыхлить”, размягчить человеческую душу, сделать её восприимчивой к добру, любви и красоте мироздания, что конечно, особенно важно и значимо именно сейчас, в наши сложные времена», – отметил Андрей Тарковский-младший.

В картину вошли редкие аудиозаписи, благодаря которым зритель может погрузиться в таинственный мир кинематографических образов Тарковского и переосмыслить работу и жизнь режиссера. Рассказ сопровождается ранее не публиковавшимися стихами Арсения Тарковского – одного из величайших поэтов XX века и отца режиссёра Андрея Тарковского. Визуальная составляющая фильма «Андрей Тарковский. Кино как молитва» наполнена кадрами из фильмов режиссера, редкими современными фотографиями и видеохроникой, снятой в России, Швеции и Италии.

«Я очень рад, что наш фильм вышел на одном из главных итальянских каналов. В это непростое время именно искусство должно объединить людей всего мира и дать им надежду на будущее», – подчеркнул продюсер картины Дмитрий Клепацкий.

Премьера фильма «Андрей Тарковский. Кино как молитва» состоялась 30 августа 2019 года в рамках 76-го Венецианского кинофестиваля. В этом году картина была продемонстрирована в рамках одноимённой фотовыставки, посвящённой юбилею великого режиссёра, его жизни и творчеству. Выставка собрала фотографии, которые отображают важные моменты работы режиссёра над его фильмами, эпизоды личной жизни в семейном кругу, с друзьями и соратниками; в инсталляциях были использованы архивные записи, оригинальные рукописи и фотоматериалы, дополненные художественными элементами. Мероприятие было организовано при поддержке Международного института Тарковского.

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