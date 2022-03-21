Сольный концерт Софьи Онопченко в «Градский Холл»

29 апреля 2022 года Софья Онопченко, солистка театра «Градский Холл», участница шестого «Голоса», автор проекта «Пою как дышу», сольным концертом «Сила любви» отметит свой день рождения. Главной темой станет любовь в её самых разных и неожиданных проявлениях, в том числе и любовь к музыке.

«Я готовлю разноплановый концерт, где будут уживаться разные стили – от фолка до мировых хитов, от новых обработок известных песен до премьеры авторских произведений, — поясняет артистка. – Я росла и училась на песнях Людмилы Зыкиной, Лидии Руслановой, Майи Кристалинской, Валентины Толкуновой. Наряду с ними слушала Эллу Фицджеральд, Сару Воан, Уитни Хьюстон, Селин Дион, Мэрайю Кэрри. Они всегда были рядом со мной, они воспитали мой музыкальный вкус. Потому некоторые композиции из репертуара этих артисток я включила в программу концерта. Я не хочу усреднять свой образ, прибиваться к какому-то одному направлению. Концерт станет полноценным рассказом о моём становлении, творческом пути, о голосе и любви к такой разной музыке».

В ходе концерта Софья Онопченко покажет, насколько многогранны её вокальные данные. Помогут певице в этом оркестр «Градский Холл», артисты музыкального Театра Александра Градского, финалисты и победители шоу «Голос» , молодой и набирающий обороты коллектив «Квартет ПРО» и не только… Программа, по словам Софьи, придётся по душе каждому зрителю, даже умудрённым меломанам.

Сольный концерт Софьи Онопченко «Сила любви» – это два часа живого звука, живого оркестра и живых эмоций. Плюс потрясающий вокал, трогающие сердце истории любви и звёздные гости.

Софья Онопченко родилась 26 апреля 1996 года в Воронеже. Софья с детсnва хотела стать артисткой и упорно шла к своей мечте – стать певицей. С 9 лет она занималась вокалом в народном коллективе «Горница», а с 12 лет Софья стала проявлять себя на международных и всероссийских конкурсах как соло-исполнительница. В 16 лет юная певица выступила на «Славянском базаре». Именно тогда Лев Лещенко, заметивший талант девушки, предложил ей выступить на своём юбилейном концерте. На этом мероприятии Мэтр объявил вокалистку как певицу Славяну.

Софья экстерном окончила народное отделение Воронежского музыкального колледжа им. Ростроповичей. Затем девушка переехала в Москву и поступила в РАТИ-ГИТИС на факультет эстрады, завершив обучение в 2018 году.

Артистка лауреат и победитель более 50 различных вокальных конкурсах, которые проходили как в России, так и за рубежом.

В 2017 году певица решила покорить шоу «Голос» (6 сезон). На слепом прослушивании она исполнила песню Анны Герман «Люблю тебя». Тогда к девушке повернулись двое наставников – Пелагея и Александр Градский. Софья сделала выбор в пользу команды Александра Борисовича, дойдя по четверть финала. С 2018 года работает в театре «Градский холл», выступает с лучшими народными и симфоническими коллективами страны, даёт сольные концерты по всей России.

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