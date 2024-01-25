Мария Порошина и Павел Трубинер в остросюжетном детективе «Анна Медиум»

Анна Островская (Мария Порошина) по-прежнему работает в Следственном комитете и становится незаменимым сотрудником в команде полковника Жогова (Сергей Степанченко), блестяще раскрывая преступление за преступлением. Она видит подсказки в своих снах и видениях, а иногда призраки вселяются в Анну и управляют ее поступками, подкидывая следствию ключ к разгадке. Героиня постоянно просыпается по ночам от кошмаров, а порой бывает и вовсе опасна для окружающих, так что ее родным приходится очень непросто. Однако любящий супруг Евгений (Павел Трубинер) даже в самые сложные моменты готов поддержать Анну. А у ее старших дочерей и у родного брата Максима тоже неожиданно раскрываются сверхспособности. «Нас тут целая банда медиумов», – шутит Анна Островская, и, похоже, эта дружная банда не оставит преступникам ни единого шанса избежать наказания! Удастся ли семье Анны справиться со всеми испытаниями, избежать трагедии, нависшей над ними, и еще сильнее сплотиться?

«Во втором сезоне герои проходят через совершенно удивительные трансформации, сюжет набирает обороты, будет новое воплощение «сверхъестественной» идеи. От серии к серии обостряются детективные линии, зрителей ждет много неожиданных поворотов, а у главных героев – новый этап в отношениях, более драматичный и интригующий. У нас на проекте замечательные сценаристы во главе с Алексеем Рудаковым, и актерский ансамбль сильный сложился. В этом сезоне наша команда пополнилась новыми артистами: к нам присоединились Максим Дрозд и Елена Великанова. Я рада, что буквально каждый человек в съемочной группе с удовольствием работал над проектом. А главная наша ценность – Мария Порошина, сыгравшая Анну Островскую. Сильная, яркая, тонкая актриса и очень красивая женщина, не только внешне, но и внутренне. Надеюсь, зрители будут с интересом смотреть продолжение ее истории. Ведь тема сериала, на мой взгляд, необычная, свежая по своей задумке, и мы старались свежо и нестандартно воплотить ее на экране», - рассказывает режиссер Елена Николаева.

Фото - телеканал «Россия»