«Они потрясли мир. Мэрилин Монро. Убийственная красота»

Эксклюзивное интервью главного исследователя жизни Мэрилин Монро – Грега Шнайдера и съемки из Лос-Анджелеса. А также тайные послания, которые нашла съемочная группа программы среди личных вещей кинозвезды!

Самая известная блондинка, секс-символ пятидесятых и икона стиля. Она сводила с ума миллионы поклонников, а ее манеры пытались копировать другие звезды кино и телевидения. О ней написано множество книг, сняты десятки фильмов. Монро входит в шестерку величайших звезд кино, а кадры из картин с её участием до сих пор считаются эталонными. Но под этим образом роковой красотки скрывалась совсем другая Мэрилин – испуганная и израненная, пережившая сексуальное насилие в раннем детстве. Она всю жизнь искала семью, которой у нее никогда не было, и ненавидела себя на экране. Страшные душевные терзания, депрессия, недели в психиатрической клинике – все это настигло Мэрилин в зените её славы. И она со всем справилась, вернулась к съемкам в кино, купила дом, о котором мечтала всю жизнь. А потом идеальный мир, который она с таким трудом создавала, рухнул в один день.

С самого рождения для нее у самых близких людей не хватало любви. Годовалую девочку отдали в первую приемную семью. Набожные супруги воспитывали малышку в строгости и послушании. О любви речи не шло. В семь лет на свой день рождения Мэрилин получила подарок – родная мама забрала её домой. Но их совместная жизнь продлилась всего полгода. У Глэдис начали проявляться признаки страшной болезни.

В юности будущая звезда занималась установкой пропеллеров и покраской корпусов на авиационном заводе. В 1945 на производство приехала группа фотографов ВВС США. Один кадр кардинально меняет жизнь девушки – ее красоту заметили! Теперь она постоянно попадает на обложки ведущих журналов. Один из таких журналов в 46-м оказался в руках директора кинокомпании «20 век фокс». Теперь изменилась не только жизнь, но еще имя и внешность будущей кинозвезды. Специалисты говорят, что Мэрилин была первой, кто воспользовался услугами пластического хирурга.

Ей приписывали романы с самыми видными мужчинами: спортсменами, актерами, писателями и даже президентом Соединенных Штатов. И она, не стесняясь, принимала их ухаживания, на глазах у всех ходила на свидания и целовалась перед объективами камер. А потом ночами пила успокоительное и рыдала в подушку. Она отчаянно нуждалась в мужчине, с которым могла бы построить крепкий брак, основанный на любви и верности. Но ни один из её союзов не стал счастливым.

Ей хотелось играть серьезные драматические роли. Именно поэтому брала уроки у актера Московского художественного театра Михаила Чехова и читала книги по сценического мастерству. Но режиссеры продолжали эксплуатировать образ наивной блондинки, заботясь лишь о своих заработках, а не о душевном состоянии актрисы. Ей было омерзительно смотреть на ту недалекую и легкомысленную девицу, которую из нее сделал Голливуд. Пока одни за её счет зарабатывали капиталы, она сама становилась все более несчастной. Чтобы заглушить боль, начала много пить и пристрастилась к наркотикам. По мнению астрологов, это саморазрушение было заложено в основу всей жизни голливудской суперзвезды.

Её нашли мертвой в собственной спальне. Тогда ей было 36 лет. Её смерть обросла множеством тайн и конспирологических теорий. Самой обсуждаемой стала та, в которой фигурировал президент США и его семейство.