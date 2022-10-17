Татьяна Арнтгольц примерила на себя роль «винтажной» девушки

Для новой роли в детективе канала ТВ Центр «Дьявол кроется в мелочах» актрисе пришлось полностью изменить свой имидж и стиль жизни. Героиня Татьяны Соня – преподаватель кафедры английской литературы в университете родного городка, не типичная молодая женщина для нашего времени. Она необычно одевается, увлечена филологией, театром, пьесами, книгами, музеями, художеством, историей… Однако внезапно ее тихая жизнь в корне меняется, и в скромной девушке просыпается скрытая ранее смелость и решимость во что бы то ни стало найти виновников смерти ее соседей…

Для Татьяны это уже третья экранизация для канала ТВ Центр. Первая — «Прошлое умеет ждать» по произведению Платовой, вышедшая на экраны 7 лет назад. В 2019-м вышел мини-сериал «Смерть на языке цветов» по мотивам одноименного романа Людмилы Мартовой. «Дьявол кроется в мелочах» также снят по книге Людмилы. По словам актрисы, ее героиня Соня — очень интересная, не бытовая, и раньше ей не приходилось играть кого-то похожего.

— Соню мы сразу между собой назвали «винтажная девушка», так как она своеобразно одевается, — рассказывает Татьяна. – Ей придумали замечательный образ. До этого я никогда не играла в очках, а здесь у героини они появились. Очки солнечные, но, тем не менее, с разными линзами, разных форм. Всегда, когда артист надевает очки, он всегда выглядит иначе, ново. «Дьявол кроется в мелочах» — это хорошая детективная история, где знания главной героини являются ее же главной опасностью… На мой взгляд, сюжет очень лихо придуманный, зрителям будет интересно наблюдать за всеми перипетиями.

Премьера мини-сериала состоялась в субботу, 15 октября.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.