Юрий Стоянов. «Артист с большой дороги»

Десяток разных образов и одна — главная — роль Юрия Стоянова в трейлере нового комедийного сериала «Артист с большой дороги» (рабочее название «Артист»). Истории про вора-рецидивиста, которому приходится стать «няней под прикрытием» для собственных внуков, чтобы вернуть награбленное, а возможно, гораздо больше — свою семью.

В день премьеры зрителям будут доступны две серии, далее проект будет выходить раз в неделю по вторникам. За производство проекта отвечают START и телеканал «Россия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Режиссером выступил Дмитрий Грибанов, уже снимавший Юрия Стоянова во втором сезоне «Вампиров средней полосы».

Вор-рецидивист по кличке Артист (Юрий Стоянов) выходит из тюрьмы после третьего срока. Он решает завязать с криминальным прошлым, но для этого ему нужно добраться до награбленного, которое он спрятал в тайнике в своем доме. К этому времени там живут невестка и внуки Артиста, и, чтобы забрать свои воровские трофеи, ему приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам.

Вместе с Юрием Стояновым в сериале сыграли: Филипп Бледный («Папины дочки», «Два холма»), Юрий Ицков («Ивановы-Ивановы», «Время первых»), Анна Глаубэ («Бывшие»), Наталья Щукина («Хороший человек», «Гранд»), Антон Шаврин («Стрим»), Александр Самойленко («Холоп») и другие.

В жизни Юрия Стоянова «Артист с большой дороги» — третий проект (после «Человека у окна» и «Вампиров средней полосы»), где главная роль в сценарии изначально писалась конкретно для него. Но впервые, играя одного и того же персонажа, он примерит на себя сразу 10 разных образов. «Артист — это не просто кличка главного героя. Это прозвище иллюстрирует возможности этого человека: он очень артистичная натура. Свое умение быть разным он использовал не всегда во благо, но теперь ему предстоит сыграть няню собственных внуков! — рассказывает Юрий Стоянов. — Роль няни в “Артисте с большой дороги” это продолжение мировой кинотрадиции таких фильмов как “Тутси”, “В джазе только девушки”, “Здравствуйте, я ваша тетя”. Важно сказать, что мой герой — это не мужчина, который хочет быть женщиной, это мужчина, который вынужден переодеться и сыграть роль няни, потому что это единственная возможность попасть в дом и семью своего сына и остаться неузнанным».

«Это не персонаж из “Городка”, это полное перевоплощение Юрия Николаевича, — добавляет режиссер Дмитрий Грибанов. — Мы как-то снимали небольшой эпизод около школы, и одна женщина из массовки подошла и говорит мне: “Ой, а вы знаете, вот эта актриса взрослая, которая сейчас на площадке с ребенком, она мне так напомнила Юру Стоянова!” И я понял, что это работает».

Несмотря на то, что роль Артиста была написана специально для Юрия Стоянова, с кастингом создателям комедии пришлось непросто: в сериале есть сцены флэшбеков, где зрители видят Артиста в юности и его же — за семь лет до происходящих событий. «В таймлайне у нас есть три разных Юры, и мы очень долго искали молодого актера, внешне похожего на Юрия Николаевича, — делится Грибанов. — Но самая большая сложность была в другом: у нас есть два молодых героя, Чук и Гек, которым по сюжету по 18 лет, а в начале истории – лет 10-11. Разница небольшая, поэтому найти визуально похожих детей очень тяжело. И как же я обрадовался, когда мы их все-таки нашли: вся группа была в шоке от того, как они похожи!»

Чук и Гек — двое юных подельников Артиста, та самая семья, которую у него не получилось построить с реальными родственниками. Однако главный герой будет искать не только шанс восстановить отношения с близкими, но и настоящую любовь. «Любовь здесь будет, — обещает Юрий Стоянов. — Да, в моем случае это можно назвать: есть ли жизнь после 60? И самое страшное: есть ли любовь после 60? Здесь есть. Помимо всего прочего».

Фото — онлайн-кинотеатр START