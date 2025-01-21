Мария Воронова выпустила послание жёнам бойцов – новую песню «Мама»

Заслуженная артистка России Мария Воронова представила новую песню «Мама», посвященную всем женщинам, которые с мужеством и терпением ждут своих любимых с фронта. Эта композиция, наполненная глубокими эмоциями и искренними чувствами, станет настоящим подарком для всех, кто ценит силу материнской любви и поддержку в трудные времена.

«Мама» — это не просто песня, это послание, в котором звучат слова веры в скорую встречу и возвращение солдат домой. Музыка и текст композиции созданы с особой заботой и вниманием к деталям, чтобы передать всю гамму чувств, которые испытывают женщины в такие непростые моменты.

«Мы написали эту песню, чтобы выразить свою благодарность и уважение всем женщинам, которые с достоинством проходят через испытания, связанные со службой своих защитников», — рассказывает Мария Воронова. — «Каждая нота и каждое слово в “Маме” наполнены любовью. Я надеюсь, что эта песня станет поддержкой для многих и поможет им почувствовать, что они не одни».