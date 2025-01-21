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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Мария Воронова выпустила послание жёнам бойцов – новую песню «Мама»

editor
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Мария Воронова, заслуженная артистка РФ. Фото © «КушнирПродакшн»

Заслуженная артистка России Мария Воронова представила новую песню «Мама», посвященную всем женщинам, которые с мужеством и терпением ждут своих любимых с фронта. Эта композиция, наполненная глубокими эмоциями и искренними чувствами, станет настоящим подарком для всех, кто ценит силу материнской любви и поддержку в трудные времена.

«Мама» — это не просто песня, это послание, в котором звучат слова веры в скорую встречу и возвращение солдат домой. Музыка и текст композиции созданы с особой заботой и вниманием к деталям, чтобы передать всю гамму чувств, которые испытывают женщины в такие непростые моменты.

«Мы написали эту песню, чтобы выразить свою благодарность и уважение всем женщинам, которые с достоинством проходят через испытания, связанные со службой своих защитников», — рассказывает Мария Воронова. — «Каждая нота и каждое слово в “Маме” наполнены любовью. Я надеюсь, что эта песня станет поддержкой для многих и поможет им почувствовать, что они не одни».

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