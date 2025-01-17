РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир музыкиСербский электропоп-исполнитель The Last Roman выпустил новый эмоциональный сингл «Animal»

Сербский электропоп-исполнитель The Last Roman выпустил новый эмоциональный сингл «Animal»

editor
By editor
53
TheLastRoman - Animal

Сербский электропоп-исполнитель The Last Roman продолжает расширять границы творчества с выпуском нового эмоционального сингла «Animal». Вдохновлённый культовым сериалом Arcane, «Animal» исследует темы контроля, принуждения, трансформации и неразрывной связи с близкими.

История, рождающая песню

Вдохновившись сюжетной линией Вандера из Arcane, «Animal» передаёт внутреннюю борьбу человека, вынужденного противостоять своим близким, но остающегося верным своей человечности. Песня погружает в напряжённые моменты, демонстрируя стойкость духа: даже под давлением любовь остаётся нерушимой силой.

«Эта песня о том, как пройти через трудные времена, не сдаваясь, — рассказывает The Last Roman. — Она о том, как важно оставаться верным важному, даже когда кажется, что ты один противостоишь всему миру».

Создание звукового мира

Звучание «Animal» захватывает так же сильно, как и его история. Трек создаёт атмосферу страха, неопределённости и напряжения, объединяя:

  • Резонирующий электронный бас, который передаёт интенсивность встречи с героем песни.
  • Вокал в низких частотах, подчёркивающий ощущение надвигающейся угрозы.
  • Ритмичные, слегка приглушённые барабаны, поддерживающие напряжение повествования.
  • Электрогитару, яркую в куплетах и тяжёлую в припевах, отражающую внутренний конфликт героя.
  • Лёгкий вокал, символизирующий надежду и облегчение среди хаоса.

Три слова, которые описывают «Animal» — тёмный, завораживающий, напряжённый. Этот трек стал очередным доказательством способности The Last Roman объединять эмоциональный нарратив с погружающим саундскейпом.

Лирика, аранжировка и вокал созданы самим артистом, что гарантирует сохранение целостности его творческого видения.

Предыдущая статья
В Музее Победы представили реликвии фронтовой художницы
Следующая статья
В Москве открылась выставка «Чай окрашивает кисть»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru