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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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SLAVA SKRIPKA с хитом «Бобр» возглавил Чарт Яндекс Музыки

editor
By editor
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slava skripka - bobr - bobr kurva - hit
Фото © пресс-служба Яндекс.Музыка

Начинающий музыкант SLAVA SKRIPKA с хитом «Бобр» возглавил Чарт Яндекс Музыки. Трек стал популярен у пользователей еще в сентябре 2024 года, когда он попал в Нитро, технологию Яндекс Музыки, которая помогает артистам преодолеть «проблему холодного старта» и найти своих первых слушателей.

До выхода трека аудитория музыканта на сервисе составляла 462 слушателя в месяц. Взлет в Нитро и попадание в рекомендации сервиса помогло артисту не только найти первых слушателей, но и увеличить аудиторию в несколько раз. Спустя месяц после релиза и Нитро количество ежемесячных слушателей Славы выросло до 387 тысяч, а уже к октябрю достигло одного млн. Кроме того, артист возглавлял Чарт Нитро, который отражает самые яркие взлеты артистов с аудиторией до 5 тысяч слушателей, а фотография музыканта попала на обложку плейлиста «Источник: поп». Сейчас на стриминге ежемесячная аудитория артиста составляет почти 3 млн слушателей.

Настоящее имя артиста — Вячеслав Скрипка. Хит создавался удаленно: Слава сделал его вместе со своим другом Андреем Поповым. Скрипка родом из Ростовской области — города Зернограда, где тренирует детей в секции кикбоксинга и упаковывает мебель.

До успеха трека «Бобр» музыкант становился победителем конкурса «Музыкальный кастинг» от «Нового Радио» и «МузРаскрутка» на «МУЗ-ТВ», а также выпустил дебютный альбом «Под твоим окном». Одним из первых будущий хит заметил продюсер Юрий Бардаш, который включил песню в своем проекте «Прослушка».

«Я не знал, что Нитро так круто может сработать, скажу больше, я не верил, что конкретно наша песня попадет в Нитро. Но оставил заявку на питчинг, и вскоре это привело к мечте каждого артиста, а именно — 1 млн слушателей. Мы проверяли цифры каждый день и не могли поверить в происходящее. Еще стали замечать, что люди, кому понравилась песня, стали донатить нам на наши музыкальные цели, и это было еще одной нашей радостью и доказательством, как алгоритмы сами находили нашего слушателя!», — поделился SLAVA SKRIPKA.  

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