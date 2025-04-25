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ДомойМоскваМария Захарова посетила открытие выставки «ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ»

Мария Захарова посетила открытие выставки «ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ»

editor
By editor
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мария захарова на открытии выставки память победы
Фото © пресс-служба Московского Общественного Фонда поддержки культуры и развития современного искусства

24 апреля 2025 года в московском выставочном пространстве ART-SPACE на Тверской, 9 состоялось торжественное открытие выставки «ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и в знак признания мужества и героизма участников специальной военной операции. В числе авторов — художники из ДНР, ЛНР, Запорожья, Санкт-Петербурга, Москвы, Курска, Минска, Нижнего Новгорода, Ялты, Уфы и художники, работающие в зоне СВО.

Открытие началось с торжественного слова президента Московского общественного Фонда поддержки культуры и развития современного искусства Киселевой Веры Николаевны, которая подчеркнула значимость сохранения исторической правды через язык искусства и выразила благодарность всем участникам проекта за вклад в духовное единение поколений.

Почётной гостьей вечера стала директор Департамента информации и печати МИД России Мария Владимировна Захарова. В своей вдохновляющей речи она обратилась к собравшимся с глубокими словами памяти, поддержки и уважения к героям прошлого и настоящего. Её выступление стало важным акцентом всей церемонии, напомнив о великой силе культурного наследия и гражданской ответственности.

В своём обращении Мария Владимировна подчеркнула, что искусство — это не только способ выражения чувств, но и форма действия, поле духовного сопротивления, особенно важная сегодня:

«Искусство — это не просто выражение чувств – подчеркнула Мария Владимировна. – Это форма действия, поле духовного сопротивления, которое сегодня необходимо как никогда. Каждый — на своём месте. Сможем ли мы это отстоять? Или поверим, что кто-то сделает это за нас? Без нашего участия ничего не произойдет, в том числе и на этом художественном фронте. А это тоже фронт, где нужно делать, делать и делать. Ведь грядут поколения, которые не будут иметь прямой связи с фронтовиками, которые не услышат о войне из первых уст…».

Эти слова стали лозунгом всей выставки и эмоциональным ядром вечера. Они прозвучали как вызов равнодушию и как напоминание: ответственность за память — это не только дело музеев и учебников, это наш общий выбор — помнить, рассказывать, творить.

Завершая свое выступление, она поблагодарила организаторов выставки, художников, артистов за их вклад в сохранение исторической истины, подчеркнув, что именно такие события формируют моральный каркас общества и духовную устойчивость нации.

С приветственным словом также выступила Степенко Светлана Александровна, исполняющая обязанности руководителя Представительства Курской области при Правительстве РФ, отметив вклад региона в патриотическое воспитание и значение выставки для современной молодёжи.

С проникновенной торжественной речью выступил начальник Организационно-аналитического управления Россотрудничества Константин Михайлович Волков. Он отметил, что выставка — это не только акт культурного выражения, но и важный международный гуманитарный сигнал: Россия помнит, чтит и делится своей историей и ценностями с миром через язык искусства и правды. Его слова вызвали отклик у присутствующих, подчеркнув актуальность темы сохранения исторической памяти не только внутри страны, но и на международной арене.

Особое место в экспозиции занимает творчество Дениса Валерьевича Гаврилейко — участника СВО, художника из Курской области, чьи работы стали настоящей художественной летописью современного мужества. Его полотна, насыщенные болью, надеждой и правдой фронтовой жизни, были с глубоким уважением приняты зрителями. Десять его произведений уже вошли в золотой фонд Центрального музея Вооружённых Сил РФ, а его выставки неизменно вызывают живой отклик по всей стране.

Выставка «ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ» открыта для посетителей с 25 апреля по 25 мая 2025 года. Это не просто художественная экспозиция — это место, где встречаются история и современность, искусство и правда, дух победителей и сила будущего.

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