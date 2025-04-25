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Проект ВДНХ получил всероссийскую премию в категории «Парк года»

editor
By editor
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парк орион на вднх

Семейный тематический парк «Орион» на ВДНХ стал лауреатом национальной премии «Парки России». Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, он занял первое место в категории «Парк года» в номинации «Парк развлечений». Церемония награждения прошла в Москве в рамках V Международной выставки-конференции Park Season Expo — ключевого профильного события в стране.

«Возрождение ВДНХ продолжается. Одновременно с реставрацией архитектурных памятников комплекс возвращает свою главную историческую функцию — экспозиционную, а еще предлагает гостям новые форматы культурно-познавательного и активного отдыха. В этом сезоне в “Орионе” работает уже десять аттракционов. Согласно принятой стратегии, до 2030 года их число вырастет более чем в три раза», — прокомментировала Наталья Сергунина.

Парк «Орион» — современное пространство с аттракционами, детскими площадками, благоустроенными зонами, гастрономическими точками. Например, здесь можно посмотреть интерактивные спектакли в Театре сказок и прокатиться на «Лунном экспрессе».

Особой популярностью пользуется канатная дорога «Воздушный трамвай» — самая длинная в столице. Кабинки, которые напоминают космические аппараты из произведений писателя Кира Булычева, поднимают посетителей на высоту 32 метра. Из них открывается панорамный вид на главную выставку страны, включая такие знаковые объекты, как фонтан «Дружба народов», павильоны «Центральный» и «Рабочий и колхозница».

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