РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RUМарк Эйдельштейн и Владимир Машков: читатели выбрали каст российского сериала по «Гарри...

Марк Эйдельштейн и Владимир Машков: читатели выбрали каст российского сериала по «Гарри Поттеру»

editor
By editor
82
гарри поттер и гопники
Изображение © VIPART24.RU

Книжный сервис Литрес и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» решили узнать у пользователей, какие российские актеры могли бы сыграть героев «Гарри Поттера» в отечественной адаптации. Марк Эйдельштейн – наиболее подходящий кандидат на роль главного персонажа одноименной магической саги. Перевоплотиться в образ юного отважного волшебника хотели бы мужчины, если бы им выпала возможность поучаствовать в съемках, женская аудитория мечтает о роли Гермионы Грейнджер.

Студия Warner Bros. Discovery и стриминговый сервис HBO Max приступили к работе над сериалом по мотивам книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере. Новость встретили неоднозначно – будет ли соответствовать сюжет литературному канону, какие актёры воплотят культовые образы персонажей поттерианы на экране. Именно вопрос каста активнее всего обсуждается в Рунете. Литрес и «Читай-город» провели опрос среди пользователей и выяснили, кто из представителей отечественной киноиндустрии лучше всего бы подошел на роли героев в картине. 

Марк Эйдельштейн

По мнению большинства, с ролью Гарри Поттера идеально справится Марк Эйдельштейн. Его результат – 41% голосов. Фильм «Анора» с восходящей звездой российского кинематографа получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале в 2024 году. Его партнер по венценосной картине Юра Борисов занял второе место (19%), а замыкает топ-3 Слава Копейкин (15%), прославившийся после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В Рона Уизли – лучшего друга главного героя – мог бы эффектно перевоплотиться Иван Оранский, юный актёр из сериалов «Анна-детективъ» и «Оффлайн». Он победил с огромным отрывом: за него проголосовали 44% респондентов. Внешне он очень похож на Руперта Гринта, представившего непосредственного волшебника в серии фильмов. Реже пользователи выбирали звезду «Майора Грома» Тихона Жизневского (22%), а за Ярослава Могильникова, сыгравшего Ералаша в «Слове пацана», отдали 19% голосов.

Валентина Ляпова

Валентина Ляпина, молодая актриса, которая снялась в популярном сериале «Мир! Дружба! Жвачка!», лучше остальных (36%) претенденток, как считают опрошенные, справилась бы с ролью Гермионы Грейнджер. Немного отстает от неё Елизавета Арзамасова (35%), запомнившаяся ролью Галины Сергеевны в ситкоме «Папины дочки». Анне Чиповской роль доверили бы 20% опрошенных.

Максим-Матвеев

Сериал невозможно представить без персонажей Альбуса Дамблдора, директора Хогвартса, и преподавателя Северуса Снейпа (Снегга). С большим отрывом в воображаемом российском кастинге на роль Дамблдора лидируют Владимир Машков (45%) и Константин Хабенский (44%). На третьей строчке – Виктор Добронравов (15%). В образе Северуса основная часть респондентов мечтает видеть Максима Матвеева (37%). А Андрею Мерзликину и Риналю Мухаметову они отдали второе (16%) и третье (14%) место соответственно. 

Юрий-Колокольников

Джоан Роулинг в серии романов создала персонажа, воплощающего настоящее зло, – Волан-де-Морта. Лучше всего справиться с этой непростой задачей, по мнению опрошенных, мог бы Юрий Колокольников (29%), который известен своими ролями антагонистов. На доли десятых Юрий Чурсин (27,2%) обошел Филиппа Янковского (27%) в качестве претендента на партию тёмного лорда.

Анар-Халилов

Волан-де-Морт не смог бы добиться могущества без таких приспешников, как Беллатриса Лестрейндж и чета Малфой. Характер самого юного члена этой семьи – Драко Малфоя – лучше остальных, как считают респонденты, смог бы передать Анар Халилов (24%), сыгравший в фэнтезийном фильме «Этерна: Часть первая». Следом идет Павел Табаков (19,4%), а за ним – Алексей Лукин (19%). В роли сумасбродной коварной волшебницы Беллатрисы аудитория видит Светлану Ходченкову (27%). Серебро у Екатерины Вилковой (24%), а бронза досталась Елене Подкаминской (23%). 

«Настоящим поклонникам саги о мальчике, который выжил, сложно представить себе кого-то другого на месте Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта, Эммы Уотсон и даже актёров второго плана. Всё, что связано с поттерианой, всегда горячо обсуждается, и наш опрос не стал исключением. Но надо понимать, что мы не претендовали на серьёзность, а лишь пофантазировали в рамках российского кинематографа и его самых популярных представителей, чтобы поднять настроение читателям. Ведь, как ни крути, поттериана идеальна для просмотра перед Новым годом и Рождеством», – прокомментировала Анна Данилина, редактор художественной литературы Литрес. 

Также участникам исследования предложили пофантазировать и ответить на вопрос, кем бы они себя видели, оказавшись на съемочной площадке. Женская часть аудитории больше всего (26%) хочет сыграть Гермиону Грейнджер – лучшую подругу главного героя и одаренную волшебницу. 19% мечтают перевоплотиться в Полумну Лавгуд. Бронза (10%) досталась Беллатрисе Лестрейндж. Лидером (19%) мужского голосования стал центральный персонаж саги – Гарри Поттер, а его крёстный – Сириус Блэк (15%) – расположился на втором месте. На третьей позиции – Северус Снейп (Снегг) (13%) – одна из самых неоднозначных фигур поттерианы. 

Фотографии актеров, упомянутых в релизе, предоставлены пресс-службой ГК «Литрес»

Предыдущая статья
«Пыяла» и «Ягода малинка» стали популярными новогодними треками
Следующая статья
Фонд современного искусства MaxArt назвал победителей open call

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru