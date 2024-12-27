Марк Эйдельштейн и Владимир Машков: читатели выбрали каст российского сериала по «Гарри Поттеру»

Книжный сервис Литрес и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» решили узнать у пользователей, какие российские актеры могли бы сыграть героев «Гарри Поттера» в отечественной адаптации. Марк Эйдельштейн – наиболее подходящий кандидат на роль главного персонажа одноименной магической саги. Перевоплотиться в образ юного отважного волшебника хотели бы мужчины, если бы им выпала возможность поучаствовать в съемках, женская аудитория мечтает о роли Гермионы Грейнджер.

Студия Warner Bros. Discovery и стриминговый сервис HBO Max приступили к работе над сериалом по мотивам книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере. Новость встретили неоднозначно – будет ли соответствовать сюжет литературному канону, какие актёры воплотят культовые образы персонажей поттерианы на экране. Именно вопрос каста активнее всего обсуждается в Рунете. Литрес и «Читай-город» провели опрос среди пользователей и выяснили, кто из представителей отечественной киноиндустрии лучше всего бы подошел на роли героев в картине.

По мнению большинства, с ролью Гарри Поттера идеально справится Марк Эйдельштейн. Его результат – 41% голосов. Фильм «Анора» с восходящей звездой российского кинематографа получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале в 2024 году. Его партнер по венценосной картине Юра Борисов занял второе место (19%), а замыкает топ-3 Слава Копейкин (15%), прославившийся после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В Рона Уизли – лучшего друга главного героя – мог бы эффектно перевоплотиться Иван Оранский, юный актёр из сериалов «Анна-детективъ» и «Оффлайн». Он победил с огромным отрывом: за него проголосовали 44% респондентов. Внешне он очень похож на Руперта Гринта, представившего непосредственного волшебника в серии фильмов. Реже пользователи выбирали звезду «Майора Грома» Тихона Жизневского (22%), а за Ярослава Могильникова, сыгравшего Ералаша в «Слове пацана», отдали 19% голосов.

Валентина Ляпина, молодая актриса, которая снялась в популярном сериале «Мир! Дружба! Жвачка!», лучше остальных (36%) претенденток, как считают опрошенные, справилась бы с ролью Гермионы Грейнджер. Немного отстает от неё Елизавета Арзамасова (35%), запомнившаяся ролью Галины Сергеевны в ситкоме «Папины дочки». Анне Чиповской роль доверили бы 20% опрошенных.

Сериал невозможно представить без персонажей Альбуса Дамблдора, директора Хогвартса, и преподавателя Северуса Снейпа (Снегга). С большим отрывом в воображаемом российском кастинге на роль Дамблдора лидируют Владимир Машков (45%) и Константин Хабенский (44%). На третьей строчке – Виктор Добронравов (15%). В образе Северуса основная часть респондентов мечтает видеть Максима Матвеева (37%). А Андрею Мерзликину и Риналю Мухаметову они отдали второе (16%) и третье (14%) место соответственно.

Джоан Роулинг в серии романов создала персонажа, воплощающего настоящее зло, – Волан-де-Морта. Лучше всего справиться с этой непростой задачей, по мнению опрошенных, мог бы Юрий Колокольников (29%), который известен своими ролями антагонистов. На доли десятых Юрий Чурсин (27,2%) обошел Филиппа Янковского (27%) в качестве претендента на партию тёмного лорда.

Волан-де-Морт не смог бы добиться могущества без таких приспешников, как Беллатриса Лестрейндж и чета Малфой. Характер самого юного члена этой семьи – Драко Малфоя – лучше остальных, как считают респонденты, смог бы передать Анар Халилов (24%), сыгравший в фэнтезийном фильме «Этерна: Часть первая». Следом идет Павел Табаков (19,4%), а за ним – Алексей Лукин (19%). В роли сумасбродной коварной волшебницы Беллатрисы аудитория видит Светлану Ходченкову (27%). Серебро у Екатерины Вилковой (24%), а бронза досталась Елене Подкаминской (23%).

«Настоящим поклонникам саги о мальчике, который выжил, сложно представить себе кого-то другого на месте Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта, Эммы Уотсон и даже актёров второго плана. Всё, что связано с поттерианой, всегда горячо обсуждается, и наш опрос не стал исключением. Но надо понимать, что мы не претендовали на серьёзность, а лишь пофантазировали в рамках российского кинематографа и его самых популярных представителей, чтобы поднять настроение читателям. Ведь, как ни крути, поттериана идеальна для просмотра перед Новым годом и Рождеством», – прокомментировала Анна Данилина, редактор художественной литературы Литрес.

Также участникам исследования предложили пофантазировать и ответить на вопрос, кем бы они себя видели, оказавшись на съемочной площадке. Женская часть аудитории больше всего (26%) хочет сыграть Гермиону Грейнджер – лучшую подругу главного героя и одаренную волшебницу. 19% мечтают перевоплотиться в Полумну Лавгуд. Бронза (10%) досталась Беллатрисе Лестрейндж. Лидером (19%) мужского голосования стал центральный персонаж саги – Гарри Поттер, а его крёстный – Сириус Блэк (15%) – расположился на втором месте. На третьей позиции – Северус Снейп (Снегг) (13%) – одна из самых неоднозначных фигур поттерианы.

Фотографии актеров, упомянутых в релизе, предоставлены пресс-службой ГК «Литрес»