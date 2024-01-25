Каждый третий житель России ждет премьеру новой экранизации «Мастер и Маргарита»

Книжный сервис Литрес и Аналитический центр НАФИ провели исследование среди россиян в преддверии выхода новой экранизации романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, и выяснили, ждут ли они киноадаптацию и как относятся к самому произведению. 33% россиян с нетерпением ждут выход фильма, а 35% признались, что перечитывали книгу два или более раз. Книга «Мастер и Маргарита» — самый популярный роман автора, сам же писатель входит в топ-10 наиболее востребованных русскоязычных классиков за 2023 год.

25 января в России выходит новая экранизация знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», снятая режиссером Михаилом Локшиным. Главных героев сыграли признанные актеры: Аугуст Диль в роли Воланда, Юлия Снигирь в образе Маргариты и Евгений Цыганов в амплуа Мастера. Сервис Литрес и Аналитический центр НАФИ провели опрос среди россиян с целью выяснить, ожидают ли они премьеру фильма и как относятся к самому произведению. В исследовании, проведенном в январе 2024 года, приняли участие более 4400 человек старше 14 лет.

В результате опроса выяснилось, что каждый третий (33%) респондент с нетерпением ожидает премьеру нового фильма, а 38% заинтересованы в просмотре. Больше всего хотят посмотреть экранизацию «Мастера и Маргариты» женщины (74%), в то время как среди мужчин в этом признались 68%. При этом 24% перечитывали само произведение, которое легло в основу экранизации, два или три раза. Всего 22% никогда не знакомились с романом, а 5% рассказали, что читали или слушали книгу более 10 раз.

Роман Булгакова респонденты любят за интересных, необычных персонажей (20%) и мистическую составляющую, умело вплетенную в бытовую жизнь (18%). Третья по популярности причина любви к произведению — ироничная и легкая манера повествования и хороший юмор (13%). Интересно, что роман женщины любят больше, чем мужчины (78% против 74%), а среди возрастных категорий можно выделить читателей от 25 до 34 лет: именно они ценят роман больше (82%).

«Сложно найти в истории XX века более любимый читателями роман, чем "Мастер и Маргарита". К нему возвращаются и многократно перечитывают, расшифровывают. Фантастическое внутри обыденного всегда цепляет читателя — это Булгаков знал как никто другой. В центре сюжета — история спасительной любви, а вокруг правит бал благородный Сатана. У Булгакова получился многоплановый, ироничный и обаятельный роман о жизни советских людей и — одновременно — о последних днях жизни Христа. Многие с нетерпением ждут новую экранизацию, чтобы посмотреть, как режиссер и его команда прочитают и интерпретируют сюжет, будет ли он актуален сегодня, сможет ли новая экранизация "Мастера и Маргариты" конкурировать с версией Бортко, да и вообще чем-то удивить», — комментирует шеф-редактор ГК «ЛитРес» Екатерина Писарева.

Литрес также составил рейтинг самых популярных произведений автора на основе данных о продажах книг в поштучном формате, бесплатных скачиваниях и прочтениях/прослушиваниях произведений Михаила Булгакова по Литрес Подписке за 2023 год. При подготовке рейтинга продажи и скачивания разных версий одной и той же книги суммировались. Золото — у аудиокниги «Мастер и Маргарита». Вторую строку занимает электронная версия книги. Бронзу получила известная многим еще со школы повесть «Белая гвардия», в ней автор рассказывает о событиях Гражданской войны в 1918 году. Замыкают топ-5 электронная и аудиокнига «Собачье сердце».

В целом, Михаил Булгаков занимает 6 строчку рейтинга самых популярных авторов в жанре «русская классика» по количеству проданных экземпляров книг за 2023 год, опережая таких представителей русской классической литературы, как Иван Тургенев, Александр Пушкин и Николай Гоголь.

Фото - сайт kinopoisk.ru