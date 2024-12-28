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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUРасширение географии сотрудничества и новые направления: РОСКИНО подвело итоги года

Расширение географии сотрудничества и новые направления: РОСКИНО подвело итоги года

editor
By editor
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ашхабад - роскино

В 2024 году компания РОСКИНО, отметившая 100-летний юбилей, продолжала реализовывать мероприятия по продвижению российского кино за рубежом, а также ввела новые форматы поддержки российской киноиндустрии. Деятельность компании охватила более 70 стран мира – практически на всех континентах прошли мероприятия с поддержкой РОСКИНО: фестивали и специальные показы, в том числе и по линии кинодипломатии, индустриальные события.

Культурный обмен наращивает обороты

РОСКИНО при поддержке Минкультуры России организовало фестивали российского кино на Кубе, Китае, Иране, Никарагуа, Сербии, Франции, Индии, ОАЭ, странах СНГ. Также специальные показы фильмов при поддержке РОСКИНО прошли в Норвегии, Вьетнаме, Лаосе. География зарубежных фестивалей и специальных показов охватила 17 стран.

На многих мероприятиях присутствовали творческие делегации кинематографистов. Фестивали РОСКИНО посетили такие известные деятели российской киноиндустрии, как режиссеры Алексей Герман-младший, Клим Шипенко, Борис Хлебников, Александр Войтинский, Михаил Лукачевский, Ольга Акатьева, Александр Котт, Антон Маслов, Антон Коломеец; актеры Аскар Ильясов, Ольга Лерман, Анатолий Кот, Анна Мустина, Валентина Ляпина; продюсеры Екатерина Филиппова, Георгий Гитис, Альберт Рябышев, Семен Аманатов, Григорий Подземельный, художник-постановщик Елена Окопная, сценарист Александр Архипов, директор департамента международных продаж «Централ Партнершип» Николай Златопольский, директор производства киностудии «РОК» Яков Дубровский.

В целях поддержки российских исторических территорий – Донбасса и Новороссии – РОСКИНО при поддержке Минкультуры России организовало в этом году два фестиваля российского кино в Луганске.

Развивая культурное взаимодействие с зарубежными странами, РОСКИНО также провело фестивали зарубежного кино в российских городах. Зрители увидели фильмы Вьетнама, Китая, Сербии и стран СНГ.

Новым направлением деятельности РОСКИНО стала кинодипломатия. С этого года компания оказывает содействие в организации некоммерческих кинопоказов по линии МИД и Россотрудничества – в российских загранучреждениях и на партнерских площадках.

В общей сложности РОСКИНО оказало содействие в организации показов в более чем 70 странах Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, Северной Америки, Европы, СНГ; всего состоялось более 160 кинопоказов.

Развитие бизнес-диалога и поддержка экспорта российского кино

Продолжается и бизнес-диалог с международным профессиональным сообществом: РОСКИНО содействует развитию экспорта российского кино. Компания при поддержке Фонда кино внедрила новый формат поддержки российской киноиндустрии путем возмещения части затрат компаний на участие в международных кинорынках (до 70 процентов затрат). В числе рынков, в которых участвовали компании, – Filmart в Гонконге, Licensing Expo Shanghai в Китае, Asia TV forum&Market в Сингапуре, Marche du Film и MIPCOM во Франции, MIP Cancun в Мексике и многие другие. По итогам первого, июльского, отбора поддержку получили 11 компаний. В январе 2025 года планируется объявить новый отбор.

Также РОСКИНО при поддержке Минкультуры России организовало объединенный стенд российской киноиндустрии на Дубайском международном рынке контента DICM 2024. Двадцать российских компаний представили более 110 проектов (фильмы, сериалы, анимацию, документальное кино) зарубежным покупателям контента. Это стало самым масштабным централизованным участием российской индустрии в международных кинорынках в формате офлайн. Российский стенд занял центральное место на кинорынке в стратегически важном для нашего кинематографа регионе.

Новые призы международных кинофестивалей

РОСКИНО ведет работу по представлению российских фильмов в конкурсных и внеконкурсных программах международных кинофестивалей.

Результатом этой работы стали несколько наград. Так, фильм «Мой дикий друг» (реж. Анна Курбатова) был отобран для участия в конкурсной программе 36-го Международного кинофестиваля для детей и молодежи ICFF в Исфахане (Иран). Картина получила приз Mолодого жюри за лучший фильм (Young Jury Award for the Best Film) и приз организации CIFEJ – Международного центра кино для детей и юношества (CIFEJ Prize). Драмеди «Лгунья» (реж. Юлия Трофимова) выбрали для участия в основном конкурсе полнометражных фильмов 7-го Ханойского международного кинофестиваля HANIFF (Вьетнам): картина получила премию сети азиатских кинокомиссий The Asian Film Commissions Network (AFCNet) Award. Также в рамках внеконкурсной программы World Cinema Panorama Ханойского кинофестиваля был показан семейный приключенческий фильм «Мухадракон» (реж. Татьяна Колганова).

Кроме того, внеконкурсные показы российских фильмов состоялись на двух индийских кинофестивалях: 18-ом Международном фестивале документального, короткометражного и анимационного кино MIFF (Mumbai International Film Festival) и 17-ом Международном кинофестивале в Нойде.

«Ночь кино»: впервые с международным участием

Ярким событием, объединившим города и страны, стала «Ночь кино 2024». Впервые РОСКИНО выступило оператором этой акции при поддержке Минкультуры России и МИД России. 24 августа вместе с российскими зрителями фильмы смотрела и международная аудитория, представители 14 стран БРИКС и СНГ: в мероприятии впервые приняли участие Китай, Индия, Бразилия, Эфиопия, Египет, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Таджикистан, Армения, Молдавия и Туркменистан. В общей сложности, акция собрала более 800 тысяч зрителей в России и за рубежом.

Зрители увидели хиты российского кинематографа – фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед», сказку «По щучьему велению» и военно-историческую драму «Воздух». «Ночь кино» стала настоящим семейным праздником и превратила в кинозалы самые разные пространства: музеи, усадьбы, библиотеки, городские набережные – показы прошли на рекордном количестве площадок: более 5 тысяч во всех российских регионах и свыше 30 – за рубежом.

Вековой рубеж РОСКИНО

РОСКИНО, отметившее в этом году 100-летие как правопреемник «Совэкспортфильма», в рамках юбилея впервые широко продемонстрировало часть своих уникальных архивов на различных выставках в России и за рубежом.

В июне коллекция киноплакатов к советским легендарным фильмам вошла в состав экспозиции выставки «Национальные бренды БРИКС», приуроченной к проведению Петербургского международного экономического форума; выставка прошла в Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. Также киноафиши из архивов РОСКИНО можно увидеть сейчас на выставке «Петербург в кино: персонаж и съемочная площадка» (29.11.2024 – 02.10.2025) в Инженерном доме Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге и в рамках специальной экспозиции в Российском духовно-культурном православном центре в Париже (10.12.2024 – 31.12.2024).

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