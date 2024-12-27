«Пыяла» и «Ягода малинка» стали популярными новогодними треками

Жители столицы не стали добавлять новогоднее настроение в треки, заменяющие гудок зимние мелодии по данным на декабрь составили лишь 1,5% от всей музыкальной базы сервиса «Замени гудок». При этом самыми популярными песнями среди москвичей стали треки группы АИГЕЛ «Пыяла» и певца Хабиба «Ягода малинка». Эти композиции чаще всего устанавливали на мобильные номера абоненты МегаФона — подтверждают обезличенные данные аналитиков компании.

В целом по итогам года среди москвичей лидировала песня группы АИГЕЛ «Пыяла», ставшая одним из самых запоминающихся саундтреков нашумевшего сериала «Слово пацана». Её вместо гудка устанавливали 36% женщин и 64% мужчин, использующих сервис. Вторую строчку занял хит Хабиба «Ягода малинка», популярный у мужчин (56% против 44% женщин). На третьем месте оказался трек Татьяны Куртуковой «Матушка», который предпочли 47% женщин и 53% мужчин.

Интересно, что композиция DJ SMASH и NIVESTA «Позвони», которая в прошлом году занимала третью строчку, в 2024 году спустилась на четвёртую позицию. Пятое место за ремиксованной версией трека Dubai музыканта DNDM.

При этом уже ставшие культовыми песни «По барам» и «Царица» Anna Asti, возглавлявшие топ в 2023 году, в этом сместились на седьмую и восьмую позиции. Любопытно, что если «По барам» с небольшим перевесом выбирали женщины (51% против 49% мужчин), то «Царица» чаще стояла на гудке у мужчин (53% против 47% женщин).

Сервис «Замени гудок» позволяет установить мелодию вместо гудков, который слышит звонящий. Сейчас услуга включает в себя более 180 тысяч треков российских и зарубежных исполнителей. Гудки на музыкальные композиции чаще других предпочитают менять мужчины в категориях 40-59 лет и старше (более 62%). При этом среди молодых людей 18-39 лет сервис популярнее у женщин 18-39 лет (41%).