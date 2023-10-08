Музей Транспорта Москвы и Московская школа кино представили совместный проект «Камера и моторы», состоящий из пяти документальных фильмов, посвященных экспонатам и артефактам музея.

В основу проекта легло понятие «цифровая память», которое характеризует сохранение информации в условиях виртуальной среды. Такое название носит учебный модуль программы «Новый DOC» Московской школы кино. Его задача — научить будущих режиссеров-документалистов рассматривать события, явления и артефакты сквозь призму цифровых технологий документации.

«Деятельность Музея Транспорта Москвы немыслима без общения с москвичами, без вовлечения их в диалог о городе и его транспорте. И мы рады, что к такой важной теме присоединилось молодое поколение в лице студентов Московской школы кино. Будущие документалисты продемонстрировали свой художественный взгляд на историю транспорта, пообщались с ветеранами транспортных профессий и переосмыслили семейные архивы. Итоговые фильмы невероятно трогательно и по-новому раскрыли истории артефактов музея. Мы надеемся, что проект «Камера и моторы» станет ежегодным», — рассказала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Основной точкой для создания работ проекта «Камера и моторы» стали артефакты и экспонаты Музея Транспорта Москвы, отобранные сотрудниками Научно-исследовательской Службы музея и студентами. В фокусе начинающих режиссеров оказались детский педальный «Москвич», книга отзывов пассажиров станции метро «Белорусская», альбом водителя такси, автобус ЗИС-8 и «Москвич-2141».

«Для нас этот опыт был интересен и ценен. Очень важно, чтобы работы, которые делают студенты в процессе обучения, имели реальное практическое применение. Музей Транспорта Москвы предоставил нам такую уникальную возможность: поработать над историей реальных предметов — артефактов и экспонатов, позволив авторам взглянуть на нее из дня сегодняшнего, из цифровой эпохи. Это комбинация «механического» и «цифрового» — завораживает», пробуждает фантазию и креативность. Работы получились интересными и разноформатными, но главное — очень личными», — кураторы программы «Новый DOC» Московской школы кино.

Результатом проекта «Камера и моторы» стали авторские короткометражные работы в разных жанрах.

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