Музей Востока запускает курс лекций по японской анимации

14 октября — лекция «Как зародилось аниме»

Японская массовая культура – комиксы манга, анимация – берёт корни в национальном искусстве страны: средневековых свитках эмаки, гравюре эпохи Эдо и журналах комиксов периода Мэйдзи. Первая лекция цикла посвящена истокам аниме и ранним этапам его истории. Какими были первые эксперименты с мультфильмами в Японии довоенного времени? Что характерно для милитаризма, для произведений военных лет? Как повлияла американская анимация на японскую в конце 40-х и в 50-х годах? На лекции мы ответим на эти вопросы и проведём параллели между первыми десятилетиями истории анимации в Японии, США и СССР.

Лекция пройдет в двух форматах: оффлайн в лектории музея и онлайн.

28 октября — лекция «Аниме реформы 1960х»

1960-е годы стали революционным временем для японской анимации. Вторая лекция цикла посвящена культовым фигурам этого периода, таким как Тэдзука Осаму (1928–1989) или Сигэру Мидзуки (1922–2015). Переосмысление лент Уолта Диснея и его золотых формул, феномен «аниме-глаз» и особая мимика, экранизация комиксов манга, «Астробой», первые многосерийные аниме и миграция на экраны телевизоров – всё это Тэдзука Осаму. Пока Осаму пробивал дорогу анимации на ТВ, фольклорист и мангака Сигэру Мидзуки ввёл в японский масскульт ёкаев и другую «нечисть». 60-е годы определили вектор развития японской мультипликации на десятилетия вперёд, и на лекции мы выясним, как именно это произошло.

Лекция пройдет в двух форматах: оффлайн в лектории музея и онлайн.

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