На ВДНХ в Музее Гаража особого назначения ФСО России 3 июня открылась выставка «Машинки и механизмы счастливого детства». Во временной экспозиции представят десятки педальных машинок, дизайнерских проектов и сотни технических игрушек. Открытие приурочено к Международному дню защиты детей.

На площади более 600 квадратных метров выставочного зала будут представлены раритетные «Москвичи» всех трех серий, более редкие «Нева», «Малыш», «Стрела», уникальные ГАЗ-А и ЗиС. На выставке каждый увидит и найдет что-то свое. Ностальгия — для посетителей в возрасте, интерес — для молодых людей и неожиданно много новой информации — для любознательных.

На стенах музея разместится огромная коллекция фотографий, посвященных детским автомобильчикам. Среди них — педальные машинки на производственном конвейере, педальные машинки на пионерском пробеге Москва — Ногинск и на параде по Красной площади, педальный броневик из 1930-х годов. Также здесь представят подробные чертежи и инструкции по самостоятельному изготовлению маленьких автомобилей из послевоенных детских журналов.

В витринах гости увидят маленькие заводные машинки и мотоциклы, межпланетные ракеты, аэропланы и роботов. На специально выпущенных к выставке открытках изображены первые в мире механические игрушки, сделанные в конце ХIX века, — английские, немецкие, американские. На большом экране покажут уникальную хронику, найденную в архивах и смонтированную специально к выставке.

Посетить экспозицию можно до 6 августа.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.