Выставку Дмитрия Черногаева «Растительность в основном» представили в галерее ВСЕКОХУДОЖНИК

С 1 по 15 июня 2023 года выставочное объединение ВСЕКОХУДОЖНИК проводит выставку Дмитрия Черногаева «Растительность в основном».

Эта экспозиция является некоторым продолжением предыдущей выставки «Ближе — дальше» прошедшей здесь же, в галерее «Всекохудожник» в 2020 году. Очевидно, что автора занимают те же вопросы, что и ранее: взаимодействие силуэта и фактуры, смена масштабов и превращение детали ландшафта в самостоятельный ландшафт, появление своего рода рекурсии, где «растительность» — лишь повод для погружения в орнаментальный мир.

Это эксперимент по изменению размера человека в зависимости от изменения размера изображения. Обычно графика рисуется штрихами. Здесь же автор рисует штрихи, то есть меняет местами цель и средство. По-прежнему не планируется предлагать зрителю какую-либо конкретную идею, и он (зритель) вправе трактовать увиденное по-своему, или совсем никак.

В экспозицию вошли работы созданные за последние два-три года и, возможно, что они отражают настроение этого времени не одного лишь автора. Средне- и крупноформатные работы были сделаны в 2023 году специально для этой экспозиции и ранее не выставлялись.

Вход свободный.

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