БЕЛГОРОД: Прекрасному дому, где живёт музыка 55!

17 декабря 2021 года в Большом зале Белгородской государственной филармонии состоится праздничный концерт, посвящённый 55- летнему юбилею!

55 лет назад в Белгородской области был настоящий праздник Музыки, новых надежд и идей. Из областного концертно-эстрадного бюро образовалась ФИЛАРМОНИЯ!

Сегодня и всегда филармония делает репертуар максимально разнообразным, чтобы как можно больше любителей музыки и поклонников самых разных жанров нашли для себя интересные события!

Этот вечер будет поистине масштабным: в концерте примут участие крупнейшие коллективы и ведущие солисты филармонии – а это более 300 артистов! Первое отделение откроют симфонический оркестр (главный дирижёр, заслуженный деятель искусств РФ Рашит Нигаматуллин), академический хор (главный дирижер – Елена Алексеева) и выступят солисты Борислав Струлёв (виолончель) и Галина Зольникова (сопрано). Эстафету продолжит Белгородский академический русский оркестр под управлением главного дирижёра, заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова, солировать будет народный артист РФ Евгений Григорьев. Прозвучит музыка отечественных композиторов (торжественная увертюра «1812 год» П.И. Чайковского, «Песнь менестреля» А.К. Глазунова, романс «Здесь хорошо» С.В. Рахманинова и др.).

Второе отделение удивит гостей музыкальной эстафетой двух оркестров: джазового и духового оркестров. С ними выступят солисты: Михаил Пидручный (пан-флейта), Евгений Добров, Арина Гюнтер и Екатерина Новикова (вокал), Михаил Токаев (аккордеон). Зажигательные и нетленные эталоны популярной музыки – Mambo Г. Манчини, Not yet M. Камило, Come by Me Г. Конника и многое-многое другое. Завершит праздничный вечер знаменитый хит из репертуара Тины Тёрнер Simply the в исполнении солистов и объединенного оркестра (Биг-бэнд No comment, главный дирижер Владимир Уваров и Концертного оркестра духовых инструментов, главный дирижёр Юрий Меркулов).

И какой же праздник без сюрпризов? В этот удивительный вечер гостей и преданных поклонников ожидают подарки!

17 декабря в 19:00 встречаемся в филармонии – в доме идей, красоты, вдохновения, в доме, где живёт музыка!

