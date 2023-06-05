Выставка «Территория влияния» открывается в Красногорском филиале Музея Победы

5 июня в Красногорском филиале Музея Победы пройдет открытие выставки «Территория влияния». Временная экспозиция рассказывает о работе Советской военной администрации в Германии (СВАГ) и приурочена к годовщине ее создания – 6 июня 1945 года.

«Советская военная администрация в Германии, созданная после разгрома фашистов, в своей работе опиралась прежде всего на немецкие административные органы, в которых были задействованы те, кто прошел прочную политическую подготовку в Советском Союзе. Среди них – немецкие политэмигранты и военнопленные, окончившие в СССР антифашистские школы. Такая школа работала и в Красногорске в мемориальном здании бывшей Центральной антифашистской школы, где сейчас находится наш филиал», – рассказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова.

На выставке будут представлены фотографии и документы, раскрывающие основные аспекты деятельности офицеров СВАГ. Среди уникальных экспонатов – личные вещи, документы и награды начальника Управления пропаганды СВАГ полковника Сергея Ивановича Тюльпанова.

Посетители также узнают о сотрудниках редакции немецкой газеты «Тэглихе Рундшау», издаваемой после капитуляции Германии по советской лицензии. Так, гости увидят комплекс предметов Николая Николаевича Берникова, заместителя главного редактора газеты «Тэглихе Рундшау», бывшего сотрудника Мемориального музея немецких антифашистов (ныне - Красногорского филиала Музея Победы). В выставку войдут его награды – ордена Красной звезды и «Знак Почета», награды ГДР, папаха, очки, бурки. Кроме того, зрители смогут познакомиться с раритетами, посвящёнными первому редактору газеты «Тэглихе Рундшау» подполковнику Михаилу Петровичу Соколову и руководителю отдела культуры и цензуры СВАГ в провинции Саксония в 1945-1948 гг. Владимиру Самойловичу Галлу.

В открытии выставки примут участие военные специалисты, представители ветеранских организаций, студенты, жители и гости г.о. Красногорск.

После разгрома фашистской Германии СССР, США, Великобритания и Франция официально разделили территорию Германии на четыре зоны оккупации. 6 июня 1945 года вышло в свет Постановление Совета Народных Комиссаров СССР № 1326/301 об организации Советской Военной администрации (СВАГ) по управлению Советской зоной оккупации в Германии. В разное время СВАГ возглавляли выдающиеся советские полководцы: Г. Жуков, В. Соколовский, В. Чуйков. Именно под руководством СВАГ осуществлялось обеспечение немецкого населения продовольствием, снабжение промышленным оборудованием и транспортом, возрождение и развитие науки и культуры.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.