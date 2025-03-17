На ВДНХ открылась фотовыставка «Крым в моем сердце»

На ВДНХ открылась уникальная фотовыставка «Крым в моем сердце», посвященная красоте и уникальности Крыма. Экспозиция, расположенная около Северного розария, представит 20 лучших снимков победителей Всероссийского фотоконкурса.
Гости Главной выставки страны увидят живописные пейзажи и знаковые достопримечательности полуострова, запечатленные профессиональными фотографами и фотолюбителями. В объективе — горы, море, пляжи Феодосии, Судака, Нового Света, Алушты и других знаковых мест.
Крым развивается и меняется, но его природа, целебный климат, богатое культурное наследие и традиции гостеприимства остаются неизменными. Фотовыставка «Крым в моем сердце» расскажет об этом во всей красе и приурочена к 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Организатором выставки выступает Министерство курортов и туризма Республики Крым.