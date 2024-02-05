Веточка сирени из морозного февраля 1904 года

Счастливый вам путь! Путь к героям своим, да будет неведом вам страх. Где белые флаги с крестом голубым сияют на жёлтых водах. Владимир Гиляровский

Митя Дараган. 1901 г.

120 лет назад с Николаевского вокзала Санкт-Петербурга отправился поезд. Он вёз на Дальний Восток в Порт-Артур морских офицеров, среди которых был и герой нашего сегодняшнего рассказа – мичман Дмитрий Иосифович Дараган.

Подробности того февральского дня 1904 года Дмитрий Дараган описал в своих воспоминаниях «Из семейных записок», над которыми начал работать много лет спустя, уже в эмиграции. Отрывки книги публиковались в различных журналах, но большая часть материала так и осталась в черновиках.

Курс, который окончил Дмитрий Дараган, называли «царским», потому что на выпуск приехал сам император. Это случилось на следующий день после внезапного нападения японских миноносцев на русские корабли у Порт-Артура.

Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. Начало XX века

В настоящее время Отечество нуждается в своих военных силах, и я сам приехал сюда нарочно, чтоб видеть вас и сказать вам, что я произвожу вас сегодня в мичманы. Производя вас теперь, на три с половиною месяца ранее срока и без экзамена, я уверен, что вы приложите всю свою ревность и своё усердие для пополнения ваших знаний и будете служить, как служили ваши прадеды, деды и отцы! Император Николай II

По количеству жертв «царский выпуск» стал первым из всех выпусков Морского корпуса за всю его историю. Его выпускники погибли на кораблях «Александр III», «Суворов», «Ослябя», «Светлана», «Паллада».

Но вернёмся в Петербург 1904 года. Незадолго до отправки в Порт-Артур группу едущих мичманов пригласил к себе на чай адмирал Григорий Павлович Чухнин, который в то время был директором Морского кадетского корпуса. Адмирала считали жёстким человеком, но именно такой был нужен в то время.

Когда наша группа пришла прощаться к Чухнину, он нам несколько раскрыл свой характер и своё поведение. Он принял корпус в очень плохом виде: петербургская обстановка, посторонние влияния и вмешательства были ужасные, и он считал своим долгом сразу убить распущенность и всякую протекцию. Полюбить его было трудно, но уважать надо было. Из воспоминаний Д.И. Дарагана

6 февраля (по старому стилю) 1904 года 12 мичманов, как 12 апостолов, отправились в своё путешествие.

6 февраля мы уезжали на Дальний Восток. На Николаевский вокзал нас пришла проводить дочь адмирала Г.П. Чухнина Мария Григорьевна с большим горшком цветущей сирени (в феврале!). Из воспоминаний Д.И. Дарагана

Мария Григорьевна раздала цветы мичманам. Судьбы 11 веточек нам неизвестны, но свою Дмитрий Иосифович сберёг. И сегодня она хранится в коллекции Российского фонда культуры.

Поезд шёл через Москву, где сделали небольшую остановку. На вокзале офицеров встречала толпа людей, среди которых был и писатель Владимир Гиляровский.

Привет вам, мои молодые друзья,

Поклон, молодцы-моряки!

Я знал ваших предков, в боях видел я,

И подвиги их велики…

И сами идёте вы славной стезёй

В защиту родной стороны,

Туда, где кипит разгоревшийся бой,

Где веют знамёна войны.

Именно это стихотворение автор прочитал на вокзале. Оно вызвало «продолжительные овации» и как нельзя лучше передавало атмосферу тех далёких лет.

Затем оттуда в спальном вагоне Сибирской железной дороги на восток. Почти весь поезд состоял из военных, направлявшихся на войну. Ехали мы весело, своей компанией, знакомились с попутчиками и, собственно, ни о чём не думали – а надо было бы! Из воспоминаний Д.И. Дарагана

На 21-й день путешествия (последнее время уже в товарных вагонах) в полной темноте, голодные и промёрзлые, мы прибыли в Порт-Артур. Из воспоминаний Д.И. Дарагана

Броненосец «Цесаревич»

По прибытию в порт Дмитрий Дараган был распределён на броненосец «Цесаревич». Корабль стоял в гавани, повреждённый японской торпедой 27 января 1904 года во время внезапной ночной атаки.

Пробоины удалось заделать, и уже 28 июля 1904 года «Цесаревич» принимал участие в сражении, где получил 20 попаданий японскими снарядами.

Для ремонта и пополнения запасов решено было зайти в порт Циндао, где пришлось задержаться на 15 месяцев.

Во время ремонта пришлось срезать обе трубы. Некоторые куски, пробитые разрывными снарядами, были оригинальны, я послал 2 таких куска домой. Больший у нас, а меньший превратился в рамку к портрету покойного М.В. Драгишевича и находится в Морском музее.Спустя полгода, когда Порт-Артур был сдан, «Цесаревич» вернулся в родную Балтику. Из воспоминаний Д.И. Дарагана

Здесь стоит упомянуть ещё один экспонат из коллекции Фонда – это медаль за мужество, проявленное в боях за Порт-Артур.

Вид на Порт-Артур

Восхищённые стойкостью защитников Порт-Артура, французы по подписке, объявленной французской газетой L’Echo de Paris, собрали 100 тысяч франков, изготовив на них медаль для вручения её защитникам крепости. 38 тысяч медалей было переслано в Россию в адрес Морского министерства. А там не знали, как с ними поступить: к этому времени крепость была сдана, а её комендант Стессель, чьё имя было выбито на медали, предстал перед военным судом.

«Я слышал – Стессель Анатоль посажен за измену в крепость. Какая, говорю, нелепость: Он сдаст и эту, ma parole!», – писал известный думский скандалист Пуришкевич.

Только в 1910 году была разрешена раздача медали, но «без права её ношения». Требовали даже спиливать ушко, но многие игнорировали это требование. Именно такой, оригинальный, экземпляр и экспонируется в Шпалерном зале Фонда.

А Дмитрий Иосифович Дараган, вернувшись в Петербург, продолжил морскую службу и проявил себя достойным офицером. 31 марта 1916 года, командуя миноносцем «Деятельный», за постановку мин у вражеских берегов он был награждён Георгиевским оружием с надписью «За храбрость». За год до смерти Дараган передал его в дар Центральному военно-морскому музею России.

В 1920 году Дмитрий Иосифович эмигрировал в Финляндию. Там капитан 1 ранга работал маляром, служил в торговой палате, но никогда не забывал о своём морском прошлом. В своих воспоминаниях он писал, что гардемарины, которых с годами становилось меньше и меньше, всё равно продолжали собираться на праздник Кадетского морского корпуса 6 ноября и заказывали утку или гуся с яблоками, продолжая славные традиции кадетов Морского корпуса.

Дмитрий Иосифович Дараган прожил долгую жизнь. Его не стало в возрасте 94 лет. И та веточка сирени из морозного февраля 1904 года до конца дней грела его душу как память о юности, друзьях, кораблях и родной России.

Материал из архива коллекций даров Российского фонда культуры. Предоставлен главным хранителем О.К. Земляковой. Фото: архив Российского фонда культуры, открытые источники