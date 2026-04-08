Почти 70% россиян готовы поселить в доме робота-андроида для уборки и готовки

Россияне в целом демонстрируют положительное отношение к новым технологиям, даже при недостатке полного понимания их функционирования. Исследование, проведенное ВТБ в преддверии конференции Data Fusion, выявило, что около 70% опрошенных готовы доверить бытовые задачи человекоподобным роботам и даже представить их в качестве соседей по дому. Фундаментом для работы современных интеллектуальных систем, включая робототехнику, являются большие данные. Ежедневно сами россияне генерируют огромные объемы информации, активно используя интернет, банковские услуги и цифровые платформы. Тем не менее, уровень осведомленности о лежащих в основе этих технологий процессах остается невысоким: лишь каждый пятый респондент хорошо разбирается в концепции больших данных, несмотря на их возрастающее влияние на повседневную жизнь и профессиональную деятельность.

Цифровая активность опережает осведомленность

Лишь 20% граждан России могут дать внятное определение большим данным. Столько же опрошенных (48%) слышали этот термин, но не имеют четкого представления о его значении, а 32% вовсе не знакомы с ним.

Несмотря на это, россияне демонстрируют высокую вовлеченность в цифровую среду, постоянно создавая о себе информационные массивы. Так, 63% граждан ежедневно используют поисковые системы или сервисы на базе искусственного интеллекта, формируя тем самым свой цифровой след. Наиболее активны в этом плане жители Центрального федерального округа, где доля ежедневных пользователей ИИ и интернет-поисковиков достигает 72%. Еще 24% используют эти технологии 2-3 раза в неделю, а 9% — раз в неделю и реже.

Банковскими картами или приложениями ежедневно пользуются 62% опрошенных, 29% — 2-3 раза в неделю, и 5% — еженедельно. Абсолютное большинство (54%) посещают «Госуслуги» не реже одного раза в месяц.

Интуитивное понимание ценности технологии

Несмотря на низкий уровень осведомленности, россияне достаточно точно угадывают основные сферы применения больших данных:

47% россиян считают, что большие данные применяются для анализа поведения потребителей и персонализации услуг;

40% думают, что БД могут использоваться для научных исследований и разработки технологий;

35% связывают их с прогнозированием различных событий и явлений, например, прогноза погоды, автомобильного трафика или эпидемий;

34% назвали целью их сбора автоматизацию бизнеса и государственных услуг.

Интерес вместо страха

Около 70% россиян в той или иной степени готовы принять человекоподобного робота в свой дом для выполнения рутинных задач, таких как уборка или приготовление пищи. Наиболее убежденных в этом — 16%, «скорее готовы» — 27%, «отчасти готовы» — 25%.

Примерно половина россиян отмечает влияние ИИ-сервисов на свои когнитивные способности. При этом 32% видят в этом положительное воздействие, а 17% — отрицательное.

Опасения, связанные с потерей работы из-за ИИ, носят умеренный характер: 25% россиян опасаются возможной замены в ближайшие 5-10 лет, тогда как лишь 7% лично столкнулись с подобными ситуациями, а еще около 21% слышали о них.

Пользуются, но сомневаются

Большинство россиян (66%) в целом удовлетворены уровнем персонализации банковских и интернет-сервисов. Однако лишь 10% готовы полагаться на финансовые рекомендации от ИИ. Большим доверием пользуются советы финансовых консультантов и знакомых, а четверть аудитории не доверяет никаким источникам.

Этот факт подчеркивает, что, несмотря на готовность использовать технологии для собственного удобства, россияне пока не склонны полностью делегировать им принятие ответственных решений.

«Поведение пользователей формируется быстрее, чем знания: сначала люди начинают применять сервисы, а уже потом пытаются разобраться, как они работают. Такой подход создает риск манипуляций и снижает уровень осознанного потребления технологий. Мы как банк активно участвуем в повышении финансовой грамотности и популяризации технологий, в том числе ИИ и больших данных. Благодаря развитому рынку финансовых технологий, большинство россиян не испытывают сильного страха перед ИИ несмотря на риски и даже готовы интегрировать его в повседневную жизнь. Это показывает, что ВТБ движется в правильном направлении, внедряя ИИ в свои услуги», — сказал Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.