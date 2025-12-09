Реставрационный Центр имени академика И.Э. Грабаря представил выставку «Ковчег»

Псков, Владимир, Тверь, Вятка, Сольвычегодск, Архангельск – города древние, богатые историей и событиями. Памятники архитектуры, декоративно-прикладного искусства, шитья, изделий из металла хранят события ушедших дней и веков. Сохранить ушедшее – цель и дело Реставрационного Центра имени академика И.Э. Грабаря.

Наши музеи украшают картины итальянских мастеров и радуют иконописные школы. Все они – разные, но иконы бережно сохранены и отреставрированы руками отечественных специалистов. Скульптурная резьба по дереву не менее великолепна, чем инкрустация костью и перламутром.

На выставке можно ознакомиться с историей Довмонтова меча – реликвии древнего Пскова. Сам меч хранится в этом славном городе, а на мультимедийном экране запечатлена история не только самого князя Довмонта, но и интереснейшие сведения об украшении и создании холодного оружия князя, не проигравшего ни одной битвы.

Религиозная живопись, золотные узоры палиц, медальонов XVII-XVII вв., полихромные скульптуры Спасителя, Богородицы и жен-мироносиц собраны в единый русский Ковчег – сокровищницу нашей истории и нашего искусства.

Марина АБРАМОВА