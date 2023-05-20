Портрет М.П. Мусоргского кисти Ильи Репина представят в Кафедральном соборе Калиниграда

С 17 июня и по 16 июля 2023 года вновь на сцене Кафедрального собора Калининграда появится шедевр из основной экспозиции Государственной Третьяковской галереи. На месяц живопись соединится с музыкой, чтобы открыть новые смыслы. Идея синтеза двух искусств в пространстве Собора появилась шесть лет назад и принадлежит Вере Таривердиевой. Впервые совместный проект Кафедрального собора и Государственной Третьяковской галереи был реализован в 2018 году.

Илья Репин. Портрет Модеста Петровича Мусоргского. 1881. Холст, масло

Открывал первую Выставку «Московский дворик» известного живописца 19-го - начала 20 века Василия Поленова. За ним последовали: «У открытого окна. Портрет дочерей Федора Ивановича Шаляпина» Константина Коровина, «Импровизация 7» Василия Кандинского, «Портрет сестер княжон Анны Гаврииловны и Варвары Гаврииловны Гагариных» Владимира Боровиковского. Героями выставки всегда становились полотна величайших русских художников, которые могли покинуть знаменитый музей только в исключительных случаях. Их присутствие на сцене сопровождали специальные музыкальные программы, так или иначе связанные с конкретным произведением художника.

Картина, которая посетит Собор в этом году, диктует выбор программы однозначно. Кафедральный собор готовится принять «Портрет Модеста Петровича Мусоргского» (1881, холст, масло), написанный знаменитым русским художником-реалистом Ильей Репиным за несколько дней до трагического ухода композитора. Портрет был создан прямо в палате Николаевского военного госпиталя и приобретен Павлом Третьяковым заочно, после смерти Модеста Петровича. Уже много лет он украшает зал постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, а на сцене Кафедрального собора шедевр появится впервые 17 июня. На открытии выставки мы будем не только видеть, но и слышать Модеста Петровича.

– Нам непросто далось решение отправить на Выставку именно этот портрет, - рассказывает главный хранитель Государственной Третьяковской галереи Татьяна Городкова. - Это, безусловно, шедевр в творчестве Ильи Ефимовича Репина. И единственный прижизненный портрет Мусоргского. Здесь сошлись два гения. Гениальный, великий художник написал великого, гениального музыканта. Все мы знаем необыкновенную историю создания произведения. Репин работал в больнице, осознавая, что времени у него нет. Сам композитор, я думаю, тоже понимал, что стоит на пороге вечности. Ситуация для портрета непривычная: человек не в парадном виде, изображен в халате, на фоне больничной стены, у него растрепаны волосы. Складывается ощущение, что его не заботит, как он выглядит. Это вообще уже про другое. Если смотреть на портрет и одновременно слушать музыку Мусоргского, художественное и эмоциональное впечатления сольются воедино.

Сочинения Мусоргского - «Картинки с выставки» и «Ночь на Лысой горе» - на открытии Выставки будут исполнены главным органистом и хранителем органа Московского концертного зала «Зарядье», лауреатом международных конкурсов Ладой Лабзиной и Калининградским областным оркестром русских народных инструментов (художественный руководитель и дирижер - Антон Жуков). Концерт откроет международный фестиваль «Орган плюс»: известная музыка Мусоргского прозвучит в переложении для необычного состава инструментов.

Предварит событие лекция заведующей отделом живописи второй половины XIX - начала ХХ века Государственной Третьяковской галереи, доктора искусствоведения Татьяны Юденковой. Татьяна Витальевна подробно расскажет, почему портрет Модеста Петровича считают главным шедевром Ильи Репина.

Выставка продлится ровно месяц. В это время с картиной встретиться сможет каждый, кто придет в Собор. Закроется она также концертом. 16 июля на сцену выйдет московский камерный оркестр Musica Viva (художественный руководитель, дирижер и солист – народный артист России Александр Рудин). Вместе с титулярным органистом Кафедрального собора, лауреатом международных конкурсов Мансуром Юсуповым оркестр исполнит произведения современников композитора: П.И. Чайковского, М. Виельгорского, А. Глазунова, А. Гречанинова.

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