Мемориальную стену Героев СВО открыли в Музее Победы в День Героев Отечества

В День Героев Отечества, 9 декабря, в Музее Победы прошли торжественные мероприятия. Специально к памятной дате в музее состоялось открытие Мемориальной стены Героев СВО.

В церемонии открытия приняли участие Герои России Рустам Сайфуллин, Иван Додосов, Артур Орлов, Виталий Антонов, Степан Белов, Энвер Набиев, советник Главы ДНР Ян Гагин, вдовы Героев России, офицеров спецназа Росгвардии Анастасия Потапова и Инесса Концова.

«Спасибо за оказанную честь и доверие находиться в знаковый день в этом знаковом месте. Сегодня мы открываем почетную стену с фамилиями наших боевых братьев. Часть ребят уже нет с нами, но человек живет, пока жива о нем память. Но мы еще повоюем, мы еще в строю, невзирая на наши ранения и потери», – обратился к гостям мероприятия Герой России Рустам Сайфуллин.

Мемориальная стена Героев СВО дополнила масштабный выставочный проект «Zаветам Vерны», посвященный участникам специальной военной операции. Эту выставку за год работы посмотрели уже почти миллион человек.

На стене в Музее Победы увековечены имена участников СВО, получивших звания Героев Российской Федерации, так же, как имена всех Героев Советского Союза и России, удостоенных этих званий за подвиги в годы Великой Отечественной войны.

«Для меня большая честь видеть свою фамилию здесь, на стене самого главного музея страны, рядом с именами и фамилиями тех, кто принес Победу в Великой Отечественной войне!», – поделился офицер спецназа Росгвардии Герой России Алексей Мищенко.

В этот день в Зале Славы также состоялась церемония гашения почтовых марок серии «Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции». На 10 почтовых миниатюрах изображены герои, отличившиеся в ходе СВО. Кандидатуры были определены Министерством обороны РФ и Федеральной службой войск национальной гвардии РФ.

Кроме того, в течение всего дня московские кадеты несли вахту в Зале Славы около монумента Солдату-Победителю, а гости музея – Герои России, военнослужащие Семеновского полка, а также москвичи и гости города – возложили цветы к подножию скульптуры.

В музее также состоялись встреча с Героем России Рустамом Сайфуллиным, в ходе которой участники смогли лично пообщаться с офицером, и лекция об истории Дня Героев Отечества. Для посетителей с концертной программой выступил камерный хор колледжа им. Гнесиных.

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества и чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Эта дата установлена Федеральным законом Российской Федерации от 28 февраля 2007 года № 22-ФЗ «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России"».