4Сeramics: В Москве стартовал всероссийский фестиваль авторских керамических изделий

В этом году площадкой для крупнейшего всероссийского фестиваля керамики станет «Даниловский Ивент-Холл». Здесь свои работы представят около 100 художников, работающих в разных стилях и техниках. Гости фестиваля могут приобрести авторские работы, выполненные из глины, – интерьерную керамику, художественные инсталляции, игрушки и посуду.

4Сeramics – один из первых крупных московских предновогодних фестивалей – здесь можно будет выбрать оригинальные подарки для семьи, друзей и коллег, окунуться в атмосферу приближающегося праздника и просто хорошо провести время. «Мы проводим 4Ceramics уже более 6 лет, – рассказывает организатор фестиваля Елизавета Солоницына. – В этот раз мы решили отойти от концепции маркета и создать в помещении уютное творческое пространство – каждый стенд будет художественно осмыслен и «обжит» художником».

4Сeramics – это еще и место встречи для всех, кто погружен в тему керамики на профессиональном или любительском уровне. Для «мейкеров» на площадке развернут лекторий, в котором керамисты и представители смежных профессий – стилисты, дизайнеры интерьера и искусствоведы – расскажут о последних тенденциях в области керамики. На мастер-классах любой желающий под руководством наставника сможет создать свое авторское изделие. Производители и поставщики керамических материалов представят на фестивале свои новинки. Одним из самых зрелищных событий мероприятия станет финал конкурса гончаров, за которым можно будет наблюдать в режиме реального времени. После церемонии награждения свое мастерство покажут «звезды» гончарного дела.

«Интерес к керамике растет от года к году. Мы это видим по росту числа участников и посетителей фестивалей 4Ceramics, увеличению продаж и среднего чека в нашей галерее, а также по большому количеству тематических маркетов, которые появляются не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и других городах, – говорит Елизавета Солоницына. – Если говорить о популярных в этом году видах керамики, то обычные посетители как правило приобретают на фестивалях что-то для души – например, керамику с авторскими росписями, которая затрагивает их эмоционально. Что касается стилистов и дизайнеров интерьера, то они чаще всего предпочитают минимализм. При этом на нашем декабрьском фестивале представлены самые разные стили и виды керамики – от изделий с тонкими реалистичными росписями до крупных интерьерных объектов, похожих на каменные скульптуры».