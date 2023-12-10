«Школа мечты» стартовала в регионах России

На селекторном совещании партии «Единая Россия» с регионами, посвященном подведению итогов работ по строительству и капитальному ремонту школ за 2023 год, лидер проекта «Школа мечты» Наталья Кравченко, председатель комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ, рассказала о ходе реализации федерального проекта «Школа мечты» и о тех возможностях, которые есть у регионов, которые хотят «перезагрузить» школьные пространства в ходе реализации президентской программы капитального ремонта школ .

«На сегодняшний день к проекту присоединились 31 регион из всех федеральных округов. В проекте 100+ школ, 40+ вузов и колледжей и более 500 студентов выразили готовность работать со школьными пространствами на принципах соучаствующего проектирования с детьми, родителями и педагогами.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министерство науки и высшего образования РФ поддерживают реализацию проекта «Школа мечты», однако ключ к его успешной реализации в проактивной позиции регионов, их готовности выстроить горизонтальные связи и межведомственное взаимодействие на своей территории. Наша команда всегда поможет экспертной поддержкой и просветительским контентом», - отметила Кравченко.

По словам лидера проекта, налажена еженедельная коммуникация с лидерами региональных студенческих команд, чтобы держать руку на пульсе, своевременно отвечать на вопросы и помогать в сложных ситуациях. Готовим большую акселерационную программу для проектов региональных команд в феврале’24.

Для регионов проект «Школа мечты» - это не только возможность сделать капремонт школ со смыслом, но и проект, который позволяет создать условия для самореализации креативной молодёжи в своём регионе, возможность вырастить у себя профессионалов, которые и дальше будут помогать менять объекты социальной инфраструктуры, горда и территории.