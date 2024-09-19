«Меня достаточно»: МАЙАМАХА презентовала гимн самопринятия и внутренней свободы

На всех музыкальных площадках состоялась долгожданная премьера сингла «Меня достаточно» от проекта МАЙАМАХА, который стал настоящим гимном самопринятия. Это уже вторая работа основательницы проекта — певицы, музыканта и режиссёра Марии Тихоновой, которая вновь поднимает важные темы уникальности и ценности каждого человека.

С первых аккордов низкий и чувственный голос Марии погружает слушателя в атмосферу глубокой эмоциональности. Запоминающийся припев звучит как вдохновляющий манифест, а слова композиции приглашают к диалогу, помогая каждой девушке найти поддержку и понимание прежде всего в своём собственном лице.

История создания песни началась в Испании, где Мария искала вдохновение и делилась своими мыслями. Несмотря на сложности, такие как потеря голоса, команда смогла создать яркий трек, который, безусловно, займёт важное место в репертуаре исполнителя.

Журнал Moda Topical назвал МАЙАМАХА артистом новой формации, объединяющим в авторском творчестве этно-звук и современные музыкальные элементы. «МайаМаха» переводится как «великая иллюзия», и музыка Марии — это магия, отражающая силу природы и зов предков. Певица ярко дебютировала этой весной с песней «Отлетевшая», собрав на презентации актёров, блогеров и звёзд шоу-бизнеса. В числе поклонников Марии замечены группа Градусы, Istokia, Татьяна Терешина, Эдуард Якут и многие другие.

Мы с нетерпением ждём новых творческих экспериментов и клипов от певицы, а пока повторяем как мантру въевшиеся в голову строки: «Меня достаточно, просто потому что я рождена».

Фото предоставлены пресс-службой