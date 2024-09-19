РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир музыки«Меня достаточно»: МАЙАМАХА презентовала гимн самопринятия и внутренней свободы

«Меня достаточно»: МАЙАМАХА презентовала гимн самопринятия и внутренней свободы

editor
By editor
57
майамаха

На всех музыкальных площадках состоялась долгожданная премьера сингла «Меня достаточно» от проекта МАЙАМАХА, который стал настоящим гимном самопринятия. Это уже вторая работа основательницы проекта — певицы, музыканта и режиссёра Марии Тихоновой, которая вновь поднимает важные темы уникальности и ценности каждого человека.

С первых аккордов низкий и чувственный голос Марии погружает слушателя в атмосферу глубокой эмоциональности. Запоминающийся припев звучит как вдохновляющий манифест, а слова композиции приглашают к диалогу, помогая каждой девушке найти поддержку и понимание прежде всего в своём собственном лице.

История создания песни началась в Испании, где Мария искала вдохновение и делилась своими мыслями. Несмотря на сложности, такие как потеря голоса, команда смогла создать яркий трек, который, безусловно, займёт важное место в репертуаре исполнителя.

Журнал Moda Topical назвал МАЙАМАХА артистом новой формации, объединяющим в авторском творчестве этно-звук и современные музыкальные элементы. «МайаМаха» переводится как «великая иллюзия», и музыка Марии — это магия, отражающая силу природы и зов предков. Певица ярко дебютировала этой весной с песней «Отлетевшая», собрав на презентации актёров, блогеров и звёзд шоу-бизнеса. В числе поклонников Марии замечены группа Градусы, Istokia, Татьяна Терешина, Эдуард Якут и многие другие.

Мы с нетерпением ждём новых творческих экспериментов и клипов от певицы, а пока повторяем как мантру въевшиеся в голову строки: «Меня достаточно, просто потому что я рождена».

Фото предоставлены пресс-службой

Предыдущая статья
Что скрывает любовь
Следующая статья
Десять самых выдающихся объектах ВДНХ

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru