«Время на крючке»: новый клип Элины Дагаевой

23 мая народная артистка Карачаево-Черкессии, заслуженная артистка Чеченской Республики и Республики Ингушетия Элина Дагаева представила долгожданный клип на песню «Время на крючке». Стихи и музыка М. Гуцериев. Режиссёром видео выступила Алина Верипя.

Имя Элины Дагаевой широко прозвучало летом прошлого года: тогда певица записала песню «Мне без тебя нельзя» на стихи Михаила Гуцериева и музыку Виктора Дробыша. Второй песней стала «Любовь-сирота» (муз. Сергея Ревтова), клип на которую собрал на цифровых площадках более 5 миллионов просмотров. В декабре певица выпустила свою версию песни «Зимняя» (муз. Вадима Усланова), с которой выступила в новогоднем мюзикле «Ночь счастливых надежд».

8 марта состоялся релиз новой работы: «Время на крючке» — щемящей сердце истории о потерянной любви: счастливая жизнь девушки уже в прошлом, и всё что ей осталось — воспоминания о любви, утраченной в один миг. Но всегда остаётся надежда. В сети Интернет «Время на крючке» прослушали более 6 миллионов раз.

Новый клип «Время на крючке» построен на потрясающих художественных образах и великолепных локациях и фактурах. Над каждым появлением Элины в кадре работали лучшие дизайнеры, модельеры и стилисты страны. Видео не оставит равнодушными тех, кто следит за последними тенденциями в мире моды и ценит вечную классику.

«Мы сняли потрясающий клип с прекрасным сценарием и режиссёрской работой! Так много образов! Интригую вас, приглашаю посмотреть наш клип и насладиться красотами Сочи. Я уверена, что «Время на крючке» приведёт меня к новым победам», — поделилась впечатлениями от работы Элина Дагаева.

С ума, с ума, схожу с ума.

Мне не прожить и полчаса.

Любовь уходит за кулисы —

Жить без тебя не вижу смысла.

«Только потрясающие стихи Гуцериева могли вдохновить режиссёра на создание такой красоты. Погода в Сочи очень изменчивая, но нам повезло: мы отсняли потрясающие кадры в горах, на набережной Морского порта. Элина выкладывалась: огромное количество локаций, переобразов. Спасибо всей творческой команде», — рассказала о съёмках Алина Верипя.