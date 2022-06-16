«Меня там все знают»: Билан признался, что закупается на блошиных рынках

Поп-исполнитель продолжает делать ремонт в своем подмосковном доме. Почему знаменитость экономит на себе? Какие вещи он покупает на барахолках? Где артист хранит свои многочисленные награды? Как он восстанавливает силы после гастролей и концертов? К кому из звездных соседей Дима ходит в гости?

Зимой 2020 года Дима Билан приобрел дом в элитном коттеджном поселке Подмосковья. Особняк площадью 500 квадратных метров обошелся ему в 330 миллионов рублей! У певца звездные соседи: футболист Игорь Акинфеев и исполнительница Полина Гагарина. Знаменитость часто заходит к подруге на чай.

«У Полины просто потрясающе красивый дом и участок, природа там сумасшедшая: леса, реки. У нее прямо по заднему двору реки текут», — делится музыкант.

Артист полтора года находится в состоянии затяжной стройки. Он жалуется, что постоянно что-то докупает и переделывает.

«Ремонт все никак не закончится», — вздыхает исполнитель.

По словам Билана, он тратит почти все свои заработанные деньги на обустройство жилища.

«Я всегда был фанатом советского конструктивизма, в том числе и в мебели. Мне интересен этот стиль», — признается звезда.

Певец говорит, что нашел выход. Он стал искать предметы интерьера не в каталогах люксовых брендов, а на блошиных рынках!

«Обожаю блошиные рынки, особенно тот, что находится в Измайлово. Я передаю ему привет! Вот там можно найти очень много всего интересного», — делится Дима.

«Все стало таким одинаковым. Но, если вы пойдете на барахолку, то там сможете найти какую-то вещь, которая будет только у вас», — отмечает стилист Владислав Лисовец.

Музыкант сразу расположил к себе местных продавцов, которые оставляют ему лучшие экземпляры.

«Меня все знают. Друзья, там столько антиквариата и других интересных вещей», — подчеркивает артист.



Билан уверен, что нет ничего зазорного в том, чтобы отовариваться на барахолках. Несмотря на звездный статус, певец не придает значения цене или имени дизайнера.

«Я всегда легко относился к внешнему виду, так было, есть и, возможно, будет», — говорит он.

Поклонники ценят исполнителя за открытость и близость к народу. Он никогда не скрывал, что является обычным человеком, у которого есть слабости и недостатки.

«Самое плохое, что я могу сделать – просто напиться. За это мне стыдно, но не стыдно за то, что я честен перед вами», — заявлял Дима в раннем интервью.

Билан является одним из самых титулованных артистов в нашей стране. У него огромное количество наград, среди которых есть и зарубежные. Но звезда спокойно относится к призам. Он даже не стал выделять для них отдельное место.

«Они у меня расставлены по всему дому, но я на это не обращаю внимание. Я на них не молюсь, у меня молельный угол находится в другой стороне», — делится музыкант.

Многие заметили, что исполнитель любит подчеркивать свою неидеальность. Он часто рассказывает, как попадает в нелепые ситуации.

«Однажды я поехал на какое-то важное мероприятие, где был дресс-код total white. Я надел белый костюм и сел в автомобиль с литровой бутылкой морковного сока. Еду, держу его, а машина вдруг подскакивает на «лежачем полицейском». Сок падает, брызги оказываются на мне. Я тогда опаздывал, поэтому пришел в таком морковном цвете. У меня постоянно что-то подобное происходит», — смеется артист.

Музыкант с удовольствием общается с фанатами, но признается, что такая эмоциональная открытость дается ему нелегко. После концертов и съемок ему необходимо уединиться, чтобы восстановить силы.

«Я прячусь от людей и закрываюсь в вакуум. Ухожу в горы», — делится Дима.

По словам знаменитости, он все равно не может долго обходиться без сцены. Билан каждый раз с нетерпением ждет очередную встречу с поклонниками.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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