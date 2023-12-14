«Меня зовут АРИ»: в сети обсуждают творческий дебют дочери Джигана и Оксаны Самойловой

8 декабря юная певица АРИ — старшая дочь популярного рэпера Джигана и бизнесвумен Оксаны Самойловой, представила слушателем дебютный трек «К мечте», в котором восходящая звезда российской эстрады знакомится со своей аудиторией.

В первой музыкальной работе девушка рассказывает историю о том, как феерично и смело вступает в игру российского шоу-бизнеса под семейным флагом, обещая фанатам покорить их своим творчеством — современными композициями под самые модные биты. Певица идет к своей мечте семимильными шагами, заручившись поддержкой семьи и друзей, поэтому, без сомнений, новый проект АРИ обязательно добьется успеха.

«Сумка Дизель на плече,

Цвета нюд помада,

Уже видно вдалеке,

Как привлекаю взгляды.

Я иду к своей мечте

Очень быстрым шагом,

Новый трек, и я в игре

Под семейным флагом!..»

АРИ — творческий псевдоним 12-ти летней Ариелы Самойловой — молодой певицы, столичного блогера и старшей дочери рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. АРИ представляет собой новый поп и хип-хоп проект в сегменте детского контента, ориентированный на молодежную аудиторию и привлекающий внимание слушателей своим стильным и современным звучанием. Помимо музыкальных композиций, юная артистка радует поклонников яркими видеороликами на собственном Youtube-канале, которые набирают огромное количество просмотров.