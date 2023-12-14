«Мне с тобою особенно»: KAYA выпустила зажигательный новогодний трек и клип

8 декабря в сети состоялась громкая премьера новой песни и музыкального клипа российской певицы KAYA: «Новогодние праздники» — мелодичная танцевальная композиция, которая описывает искренние чувства и желание быть рядом с любимым человеком в самую волшебную ночь в году.
Новогодние праздники — самое волшебное время года, — говорится в описании песни. В эти дни каждый ощущает себя ребенком, стремиться загадывать желания и верит в то, что они обязательно сбудутся. А что может быть прекраснее и желаннее, чем объятия любимого человека? Танцуйте, верьте только в лучшее и говорите о своих чувствах под новый трек KAYA «Новогодние праздники». А чтобы зарядиться праздничным настроением еще больше, стоит увидеть одноименный видеоклип на песню. Таинственная атмосфера, красные огни и голограммы, стильный образ главной героини и магический зеленоглазый дракон — символ наступающего года — точно никого не оставят равнодушными.
«На новогодние праздники
Мне так хотелось особенно,
Чтобы ты обнимал меня,
Мне на остальных все равно.
Мы едиными пазлами
И губами холодными,
Я прошу, обнимай меня,
Мне с тобою особенно…»
Новый трек и видеоклип KAYA «Новогодние праздники» уже доступны для прослушивания и просмотра на всех цифровых площадках страны.
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