Группа ЙОРШ вспоминает свой 2007

Панк-группа ЙОРШ выпустила песню-ностальгию «2007». Сингл отправляет нас на машине времени в прекрасный «мой 2007», когда «пацаны в моём дворе снова слушают КиШа», а также проводит параллель с днём сегодняшним. По словам музыкантов, трек однозначно выжмет весь Blazer из глаз ностальгирующих по этому прекрасному времени повзрослевших рокеров, а молодёжи честно расскажет о том, как оно тогда было.

«В 2007 году нам было по 20 лет, мы были молоды, красивы, свободны, пьяны и глупы, — рассказывает лидер команды Дима Сокол. — Это было прекрасное время, когда на улицах любого города было много яркой неформальной молодёжи, много рок-концертов и в целом всё было круто. А самое главное, что это была именно наша молодость, не «мой 2007», который сейчас подростки знают только из мемасиков, а самый настоящий наш. 2007 — это мы. И в очередной раз хотим поблагодарить наших слушателей 30+ за то, что они прошли этот путь с нами и до сих пор нас поддерживают, будучи уже статусными дядьками и тётьками».

Песня войдёт в предстоящий альбом «Счастье, ч.1». Ранее команда совместно с краудфандинговой платформой Planeta объявила о благотворительном проекте, приуроченном к выпуску пластинки, в поддержку детей и молодых взрослых с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного и спинного мозга. Среди лотов не только атрибутика группы, но и личные встречи, возможность попасть в гримерку, развить свои музыкальные скилы на индивидуальных занятиях с участниками коллектива, поучаствовать в записи нового альбома, услышать его раньше других и много-много других бонусов и возможностей. А главное — сопричастность к большому и очень важному делу. Живьём услышать часть песен из альбома «Счастье, ч.1» можно будет уже предстоящей осенью в рамках большого тура ЙОРШа.

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