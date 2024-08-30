Мэр Москвы Сергей Собянин наградил деятелей отечественной киноиндустрии в ходе посещения новой площадки киностудии им. Горького на Рязанском проспекте (МЕТМАШ). Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров награжден почетной грамотой правительства Москвы за большой вклад в развитие отечественного кинематографа и многолетнюю плодотворную работу.

«Награда правительства Москвы — не только большая честь для меня лично, но и свидетельство высокой оценки вклада всего коллектива «Газпром-Медиа Холдинга» в развитие киноиндустрии в сердце нашей Родины. Мы искренне благодарны правительству Москвы за многогранную поддержку наших инициатив и рады вместе с мэрией «шагать по кино-Москве» к дальнейшему развитию и продвижению отечественного кинематографа», — отметил Александр Жаров. Благодарность мэра Москвы за вклад в развитие отечественного кинематографа объявлена заместителю генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тине Канделаки и генеральному директору кинокомпании «Централ Партнершип» Вадиму Верещагину.

«Газпром-Медиа Холдинг» активно поддерживает развитие и продвижение кинопроизводства в столице России. Холдинг участвует в создании масштабного кинокластера в Юрово. Ранее «Газпром-Медиа Холдинг» выступил генеральным партнером Московской международной недели кино. «Централ Партнершип» входит в «Газпром-Медиа Холдинг».