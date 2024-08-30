РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RUМэр Москвы Сергей Собянин наградил деятелей отечественной киноиндустрии

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил деятелей отечественной киноиндустрии

editor
By editor
85
собинин наградил тину канделаки

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил деятелей отечественной киноиндустрии в ходе посещения новой площадки киностудии им. Горького на Рязанском проспекте (МЕТМАШ).   Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров награжден почетной грамотой правительства Москвы за большой вклад в развитие отечественного кинематографа и многолетнюю плодотворную работу.

  «Награда правительства Москвы — не только большая честь для меня лично, но и свидетельство высокой оценки вклада всего коллектива «Газпром-Медиа Холдинга» в развитие киноиндустрии в сердце нашей Родины. Мы искренне благодарны правительству Москвы за многогранную поддержку наших инициатив и рады вместе с мэрией «шагать по кино-Москве» к дальнейшему развитию и продвижению отечественного кинематографа», — отметил Александр Жаров.   Благодарность мэра Москвы за вклад в развитие отечественного кинематографа объявлена заместителю генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тине Канделаки и генеральному директору кинокомпании «Централ Партнершип» Вадиму Верещагину.   

«Газпром-Медиа Холдинг» активно поддерживает развитие и продвижение кинопроизводства в столице России. Холдинг участвует в создании масштабного кинокластера в Юрово. Ранее «Газпром-Медиа Холдинг» выступил генеральным партнером Московской международной недели кино.  «Централ Партнершип» входит в «Газпром-Медиа Холдинг».

Предыдущая статья
Иви начал работу над проектом «Выстрел»
Следующая статья
Исторические находки ВДНХ

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru